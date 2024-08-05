В россии Райффайзенбанк прекратил открывать новые брокерские счета — Finance.ua

В россии Райффайзенбанк прекратил открывать новые брокерские счета
Райффайзенбанк прекратил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов из рф.
Об этом сообщает The Moskow Times со ссылкой на пресс-службу банка.
российское подразделение австрийского Raiffeisen Bank International сообщило в понедельник, что временно приостановило открытие новых брокерских счетов в связи с требованием европейского регулятора сократить присутствие группы в россии.
«В связи с предписанием Европейского центрального банка в адрес Группы RBI Райффайзен Банк вынужден снижать объем сделок на российском рынке», — говорится в сообщении кредитора.
Имеющиеся счета будут обслуживаться в обычном режиме, сообщил австрийский банк.
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