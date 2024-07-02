Экономист озвучила самые болезненные санкции для экономики рф — Finance.ua
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Экономист озвучила самые болезненные санкции для экономики рф

Мир
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Экономист озвучила самые болезненные санкции для экономики рф
Экономист озвучила самые болезненные санкции для экономики рф
Самые болезненные санкции в отношении россии — это нацеленные против ее теневого танкерного флота, которым страна перевозит свою нефть.
Об этом заявила вице-президент Киевской школы экономики Элина Рыбакова в интервью Forbes Ukraine.
«Сейчас, думаю, самые неприятные санкции — против танкерного флота рф. Здесь нужно прилагать больше усилий. До войны около 80% шедшей по морю российской нефти обслуживалось западными судами. А с весны 2022 года рф начала собирать новые суда. И сейчас уже более 70% российской нефти, которая идет по морю, приходится на так называемый теневой танкерный флот», — рассказала она.
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На организацию теневого флота рф потратили до 10 млрд долларов. По словам экономиста, если против судов россии вводят санкции, то они будут никому не нужны и их невозможно будет продать.
«Эта мера очень важна, это большое давление на бюджет рф. Танкеры изготавливают долго, и их в мире не так много, есть конкуренция», — отметила Рыбакова.
Если в результате рф перейдет с «теневого флота» на «обычный», то за ним нужен контроль, чтобы цена на нефть не превышала установленный потолок.
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Другими действенными санкциями, по мнению экономиста, является ограничение доступа к критическим компонентам для ее военно-промышленного комплекса, которые производят лишь несколько западных компаний, и санкции против российских портов, которые ограничат взаимодействие с компаниями, чьи суда входили в эти порты.
По материалам:
Економічна Правда
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