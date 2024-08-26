США ввели новые масштабные санкции против россии — Finance.ua

США ввели новые масштабные санкции против россии Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

США ввели новые масштабные санкции против россии

США 23 августа объявили о новом пакете санкций, направленном в целом против 400 юридических и физических лиц как в россии, так и за рубежом.

Согласно сообщению Минфина США , в список попало более 60 российских компаний из сферы оборонных технологий, чьи «продукты и услуги позволяют россии поддерживать ее военные усилия» в Украине.

Против кого направлены санкции

Как написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в списке санкций — компании, связанные с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и поставкой товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса россии в обход санкций. По его словам, новые ограничения существенно повлияют на ключевые для россии нефтяные и газовые проекты.

Под санкции попали такие компании, как:

ООО «Экропромстрой», дочерняя компания «Новатек», которой передано 40% ООО «Арктик СПГ-2»;

ООО «Межрегионстрой», строящее объекты для проекта «Восток Ойл» от «Роснефти»;

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), ответственная за проект «СПГ Якутия».

Санкции также накладываются на крупнейших экспортеров угля из россии, таких как «СДС Уголь», «УК Мечел-Майнинг», АО «Стройсервис» и две дочерние компании «Росатома».

Кроме того, в санкционные списки внесены российские институты военных разработок, производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники, а также компании, обслуживающие нужды российского ВПК, вместе с их владельцами и менеджментом.

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«Под санкции попадают многочисленные посредники из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, которые осуществляли поставки микроэлектроники в россию в обход санкций. Некоторые из этих компаний поставляли товары на миллионы долларов. Кроме того, санкции распространяются на сети субъектов, привлеченных к обеспечению российского ВПК, включая участников схемы поставки западных компонентов для производителя истребителей Су», — написал Ермак.

Кроме того, отметил глава ОП, США также усиливают контроль за экспортом в россию и беларусь и ограничивают доступ компаний этих стран к программному обеспечению для станков с числовым программным управлением. В список компаний, подпадающих под строгие требования лицензирования экспорта, добавлена ​​131 компания из россии, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций.

Также росСМИ обратили внимание, что в список санкций внесен Павел Белоусов, сын министра обороны россии Андрея Белоусова. Кроме того, ограничения коснулись невестки чиновника Евгении Белоусовой.

УНІАН По материалам:

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