ЕС ждет января для нового этапа санкций против россии — Finance.ua

ЕС ждет января для нового этапа санкций против россии Сегодня 15:27

ЕС ждет января для нового этапа санкций против россии

Страны ЕС планируют возобновить в январе дискуссии о новых санкциях в отношении российской экономики.

Как объясняет Politico , именно тогда Венгрия — ближайший союзник москвы в ЕС — завершит председательство в ЕС, а ее место займет Польша — один из сильнейших сторонников Украины.

«Варшава уже дала понять, что хочет использовать свое шестимесячное председательство для усиления мер относительно поступающего на континент российского топлива, которое остается одним из важнейших источников доходов Кремля», — пишет издание.

По словам дипломатов и чиновников, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспользовался председательством своей страны, чтобы практически прекратить разговоры о санкциях. Теперь страны-члены ЕС надеются на Польшу, чтобы активизировать эти вопросы.

«В Украине наступает суровая зима, но и конец катастрофического венгерского председательства тоже. Мы надеемся, что все вопросы, ставшие заложниками неконструктивной блокировки Венгрии, будут решены с необходимой срочностью», — сказал один из дипломатов ЕС.

Однако для того, чтобы новый пакет мер начал действовать, Европейская комиссия должна сначала предложить их 27 странам-членам блока.

«Прежде всего нам нужно предложение от Комиссии, — сказал другой дипломат ЕС. — Мы не можем винить Венгрию, если нам не о чем говорить».

Поляки также хотят использовать свое председательство, чтобы добиться большей прозрачности в вопросе о том, сколько именно российского газа поступает в ЕС — возможно, даже под лживыми предлогами. Документ, с которым ознакомилось Politico, призывает к более строгим проверкам происхождения поступающего в блок газа, чтобы обеспечить его прослеживаемость.

Это предложение, скорее всего, будет рассмотрено польским президентом в январе, отмечает издание.

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В то же время любые новые санкции также должны будут преодолеть венгерскую оппозицию, даже если Будапешт больше не будет председательствовать в ЕС.

УНІАН По материалам:

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