В Польше могут отменить помощь «800+» для некоторых украинцев — Finance.ua
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В Польше могут отменить помощь «800+» для некоторых украинцев

Личные финансы
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В Польше могут отменить помощь «800+» для некоторых украинцев
В Польше могут отменить помощь «800+» для некоторых украинцев
В Польше подали в Сейм проект поправок к закону, чтобы помощь от ZUS на детей в размере 800+ злотых получали только те украинцы, которые работают и платят налоги.
Об этом пишет PAP.
Как отмечает издание, на прошлой неделе этот вопрос поднял мэр Варшавы, кандидат в президенты от Гражданской коалиции Рафал Тшасковский. Он утверждает, что Польше следует поработать над изменением закона, чтобы льготы типа «800+» получали украинцы только при условии, что они живут, работают и платят налоги в Польше. По его мнению, это предложение «является здравым смыслом и будет выгодно Польше».
В свою очередь глава партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак отметил, что его политсила подала в Сейм проект поправок в закон об ограничении программы 800+, чтобы средства получали только украинцы, работающие в Польше.
Предложение Тшасковского поддержал и вице-премьер, министр обороны и глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
«Поляки открыли свои сердца, свои дома, мы помогаем, выплачиваем социальные пособия, даем медицину, образование в школах. Но мы также ожидаем, что это будут не только расходы из государственного бюджета со стороны наших налогоплательщиков. [Должен быть] вклад в польскую экономику, вклад во все эти расходы, осуществляемые польским государством», — добавил он.
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«Если они платят налоги, то заслуживают поддержки. Такой подход является наиболее прагматичным и ожидаемым обществом», — подчеркнул Косиняк-Камыш.
Отметим, сейчас помощь в размере 800 злотых выделяют на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста, независимо от дохода. Выплату могут оформлять как поляки, так и украинцы. При этом дети беженцев обязаны посещать польские школы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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