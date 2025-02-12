70% украинок в Польше работают, чтобы не потерять выплаты 800+ (мнения экспертов) — Finance.ua
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70% украинок в Польше работают, чтобы не потерять выплаты 800+ (мнения экспертов)

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70% украинок в Польше работают, чтобы не потерять выплаты 800+ (мнения экспертов)
70% украинок в Польше работают, чтобы не потерять выплаты 800+ (мнения экспертов)
Относительно выплаты социальной помощи «800 плюс» в Польше развернулась активная дискуссия среди политиков и общественных деятелей.
Предлагается, чтобы украинские беженцы могли получать эту выплату только при фактическом проживании, трудоустройстве и уплате налогов в Польше.
Мнения экспертов на этот счет приводит inpoland.net.pl.
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Так, президент Фонда общественных домов «Хлеб Жизни» Малгожата Хмилевская отмечает, что такие ограничения повлияют прежде всего на уязвимые семьи. По ее словам, в домах Фонда проживают женщины с детьми, в том числе матери с функциональными детьми и инвалидами. Они часто не имеют возможности работать из-за отдаленного места жительства или состояния здоровья.
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Это ударит по тем, кто даже хотел бы работать, но просто не имеет возможностей.
По словам Елены Бабаковой, журналистки и преподавательницы Академии финансов и бизнеса Vistula, более 70% украинок-беженок в Польше работают. Они делают взносы в налоговую систему, платят в Национальный фонд здоровья и пенсионный фонд (ZUS).
Она обратила внимание на то, что введение дополнительных условий для выплаты «800 плюс» нечеткое и требует детальных разъяснений:
  • Будет ли учитываться только официальное трудоустройство?
  • Имеет ли значение тип контракта?
  • Будет ли определен минимальный уровень дохода?
Эксперты отмечают, что эта выплата критически важна именно для детей, которые остаются в Польше и пытаются интегрироваться. Лишение помощи может негативно повлиять на их развитие и благосостояние.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, в Польше подали в Сейма проект поправок к закону, чтобы помощь от ZUS на детей в размере 800+ злотых получали только украинцы, которые работают и платят налоги.
  • Государственная помощь в Польше Rodzina 800+ назначается на каждого ребенка до 18 лет независимо от доходов семьи. Издание inpoland рассказало, когда в 2025 году нужно подать заявление на 800+, чтобы не потерять выплаты.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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