70% украинок в Польше работают, чтобы не потерять выплаты 800+ (мнения экспертов) — Finance.ua

70% украинок в Польше работают, чтобы не потерять выплаты 800+ (мнения экспертов)
Относительно выплаты социальной помощи «800 плюс» в Польше развернулась активная дискуссия среди политиков и общественных деятелей.
Предлагается, чтобы украинские беженцы могли получать эту выплату только при фактическом проживании, трудоустройстве и уплате налогов в Польше.
Мнения экспертов на этот счет приводит inpoland.net.pl.
Так, президент Фонда общественных домов «Хлеб Жизни» Малгожата Хмилевская отмечает, что такие ограничения повлияют прежде всего на уязвимые семьи. По ее словам, в домах Фонда проживают женщины с детьми, в том числе матери с функциональными детьми и инвалидами. Они часто не имеют возможности работать из-за отдаленного места жительства или состояния здоровья.
Это ударит по тем, кто даже хотел бы работать, но просто не имеет возможностей.
По словам Елены Бабаковой, журналистки и преподавательницы Академии финансов и бизнеса Vistula, более 70% украинок-беженок в Польше работают. Они делают взносы в налоговую систему, платят в Национальный фонд здоровья и пенсионный фонд (ZUS).
Она обратила внимание на то, что введение дополнительных условий для выплаты «800 плюс» нечеткое и требует детальных разъяснений:
- Будет ли учитываться только официальное трудоустройство?
- Имеет ли значение тип контракта?
- Будет ли определен минимальный уровень дохода?
Эксперты отмечают, что эта выплата критически важна именно для детей, которые остаются в Польше и пытаются интегрироваться. Лишение помощи может негативно повлиять на их развитие и благосостояние.
Справка Finance.ua:
- Напомним, в Польше подали в Сейма проект поправок к закону, чтобы помощь от ZUS на детей в размере 800+ злотых получали только украинцы, которые работают и платят налоги.
- Государственная помощь в Польше Rodzina 800+ назначается на каждого ребенка до 18 лет независимо от доходов семьи. Издание inpoland рассказало, когда в 2025 году нужно подать заявление на 800+, чтобы не потерять выплаты.
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