Украинские мигранты в Польше платят больше налогов, чем получают пособия — Finance.ua

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Украинские мигранты в Польше платят больше налогов, чем получают пособия

Мир
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Украинские мигранты в Польше платят больше налогов, чем получают пособия
Украинские мигранты в Польше платят больше налогов, чем получают пособия
Мигранты из Украины в 2024 году способствовали увеличению поступлений в польский бюджет на 15,1 млрд злотых (около 4 млрд долларов).
Об этом сообщает Bankier.pl со ссылкой на данные Банка экономики Польши (BGK).
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По оценкам экспертов банка, украинские мигранты значительно превысили сумму полученного социального пособия в Польше.
В частности, на каждый 1 злотый, полученный украинцами по программе Семья 800 плюс, они уплатили около 5,4 злотых налогов в госбюджет.

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По состоянию на 2024 год в Польше проживает более 2 миллионов украинцев, из которых около миллиона прибыли после начала полномасштабной войны в 2022 году.
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Напомним, занятость граждан Украины в польских компаниях снижается. Однако все больше украинцев в Польше решают открыть свой бизнес.
Украинцы чаще всего работают на нижних (45%) и средних должностях (40%), реже — на руководящих должностях (9%).
85% украинцев в Польше удовлетворены уровнем заработной платы по их квалификации. При этом 70% опрошенных отметили, что им удается откладывать деньги каждый месяц.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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