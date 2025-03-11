В Польше возрастут цены на страховку — Finance.ua

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В Польше возрастут цены на страховку

Страхование
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В Польше возрастут цены на страховку
В Польше возрастут цены на страховку
2024 год стал рекордным для страховых компаний Польши из-за роста страховых случаев и выплат. Это привело к удорожанию страхования, и в 2025 году цены будут расти еще больше.
Об этом пишет in Poland.
Количество полисов обязательного страхования (OC) выросло до 29,7 млн, каско — до 7,8 млн. В то же время, количество страховых случаев увеличилось на 6,5%, до 1,86 млн.

Выплаты по полисам

В 2024 году по полисам OC было выплачено 9,34 млрд злотых, что на 1 млрд больше, чем в прошлом году. Расходы на телесные повреждения составили 1,63 млрд злотых. По каско сумма выплат выросла на 20% до 8,27 млрд злотых. Причины — более дорогой ремонт, рост стоимости запчастей и услуг СТО.

Штраф за отсутствие полиса в 2025 году

Если в 2023 году полис OC подорожал всего на 3%, то в 2024 году цены выросли на 25%. Ожидается, что в 2025 году подорожание будет продолжаться.
Штраф за отсутствие OC в 2025 году составит 9330 злотых для легковых автомобилей и 14 000 злотых для грузовиков. Кроме того, виновник ДТП без страхования должен возместить все выплаты Фонду страховых гарантий, которые могут составлять сотни тысяч или даже миллионы злотых.
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В 2025 году страховые полисы продолжат дорожать, а найти дешевое страхование станет сложнее. Отсутствие полиса может стоить гораздо больше, чем его оформление.
Напомним, международный сертификат «Зеленая карта» — обязательный документ для поездки за границу на собственном автомобиле. Он дает право посетить 43 страны. Большинство из которых — страны ЕС. Выплата страхового возмещения с помощью «Зеленой карты» осуществляется пострадавшим лицам, которые понесли ущерб в результате аварии, как в виде повреждения имущества, так и травмирования. В последнее время в ней произошли определенные изменения, о которых должен знать каждый автомобилист.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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