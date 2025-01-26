Самые популярные страховые компании по оформлению «автогражданки» — Finance.ua

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Самые популярные страховые компании по оформлению «автогражданки»

Страхование
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Самые популярные страховые компании по оформлению «автогражданки»
Самые популярные страховые компании по оформлению «автогражданки», oneclick.ua
Украинские водители в 2024 году заключили более 8 млн внутренних договоров обязательного страхования ответственности водителей («автогражданки»), что на 5,61% больше, чем в 2023 году.
Об этом сообщили в Моторно-транспортном страховом бюро Украины.
Большинство договоров — 76,8% или 6,2 млн — были оформлены в электронном виде. В 2023 году доля электронных полисов составила 69%.
Самые популярные страховые компании по оформлению «автогражданки»

Рост страховых платежей

Сумма страховых платежей в 2024 году достигла 11 млрд грн, что на 26,04% больше, чем в 2023 году.

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Средняя страховая премия выросла на 19,3% до 1 361,8 грн.

Лидеры рынка

По итогам 2024 года больше всего заключенных договоров ОСАГО по СК «Оранта» — 1 368 986 штук. Вторая и третья позиция по этому показателю у СК «ТАС» и СК «Княжа виенна иншуранс груп».
Самые популярные страховые компании по оформлению «автогражданки»
По общей сумме собранной страховой премии за период январь-декабрь 2024 лидером является страховая компания «ТАС».
Пятерку лидеров закрывают страховые компании:
  • «Оранта»;
  • «Княжа виенна иншуранс груп»;
  • «ПЗУ Украина»;
  • «ВУСО».
Самые популярные страховые компании по оформлению «автогражданки»

Выплаты по страховым случаям

За год страховые компании урегулировали 142 110 требований пострадавших в ДТП и выплатили 4,8 млрд грн компенсаций. Это на 25,06% больше по сравнению с 2023 годом.
Самые популярные страховые компании по оформлению «автогражданки»
Средний размер страхового возмещения за год вырос на 12,5% и составил 33 849 грн.
Наибольшее количество требований урегулировали:
  • СК «ТАС» (17 725 требований, 641,73 млн грн)
  • СК «Оранта» (17 156 требований, 488,43 млн грн)
  • СК «Княжа виенна иншуранс груп» (11 969 требований, 408,88 млн грн);
  • «ПЗУ Украина» -(11 151 требований, 326,07 млн ​​грн);
  • «Украинская страховая группа» — (6 856 требований, 237,37 млн ​​грн).
Самые популярные страховые компании по оформлению «автогражданки»

Популярность Европротокола

Количество урегулированных требований через Европротокол выросло на 6,52% - до 54 849 случаев.
Общая сумма выплат по этому инструменту превысила 1 млрд грн.
Гендиректор МТСБУ Александр Берназюк отметил, что рост выплат обусловлен инфляцией, подорожанием ремонта и увеличением страховых случаев.
Напомним, с 2025 года вступает в силу новый закон об ОСАГО. Суммы страховых выплат существенно растут, хоть и поэтапно, часть из них привязана к дате окончания войны, однако с 1 января 2025 года вступает в силу норма об увеличении основных страховых выплат.

Условия автогражданки с 1 января 2025 года: что меняется, и сколько нужно будет платить

По материалам:
Finance.ua
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