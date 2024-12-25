З 2025 року в Україні зростуть страхові виплати за «автоцивілкою» — Finance.ua

З 2025 року в Україні зростуть страхові виплати за «автоцивілкою» Сьогодні 12:34 — Особисті фінанси

З 2025 року в Україні зростуть страхові виплати за «автоцивілкою»

З 2025 року набуває чинності новий закон про ОСЦПВ . Суми страхових виплат суттєво зростають, хоча й поетапно — частина з них прив’язана до дати закінчення війни, однак від 1 січня 2025 року набуває чинності норма про збільшення основних страхових виплат.

Finance.ua в новій статті розповідає , як зміняться страхові виплати з наступного року.

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Якщо за чинним наразі законом про «автоцивілку» максимальна компенсація за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілого, становить 320 тис. грн, а за майно — 160 тис. грн, то новий закон передбачає її збільшення, причому, як уже зазначалося, дуже суттєве:

за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих осіб — 500 тис. грн на одну потерпілу особу та 5 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб;

— 500 тис. грн на одну потерпілу особу та 5 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб; за шкоду, заподіяну майну потерпілих осіб — 250 тис. грн на одну потерпілу особу та 1,25 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

У наступні роки ці виплати мають збільшуватися, однак це станеться лише після скасування дії воєнного стану, тому наразі цю тему не обговорюватимемо.

Зазначимо лише що поступово вони мають привестися до європейських норм.

Кого стосуватимуться нові виплати

Також важливо розуміти, що підвищені суми виплат отримають лише ті, хто оформив страхові поліси за новим законом.

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Власники полісів ОСЦПВ, оформлених до 1 січня, у разі ДТП отримають страхові виплати, передбачені чинним нині законом.

Збільшення виплат за Європротоколом

Ще одна новація — виплати за Європротоколом, який учасники ДТП мають право складати на місці без виклику поліції.

Якщо наразі максимальна сума виплати за таким протоколом має верхню межу у 80 тис. гривень, то від 1 січня ця сума збільшиться до 250 тис. грн, тобто до граничної межі страхової суми.

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