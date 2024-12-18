Рада ухвалила зміни до законодавства про обов’язкове соціальне страхування — Finance.ua

Рада ухвалила зміни до законодавства про обов’язкове соціальне страхування
Верховна Рада 18 грудня ухвалила законопроєкт № 10 017 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко в Telegram.
За нього проголосували 264 народні депутати.
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Зміни до законодавства потрібні через ліквідацію Фонду соціального страхування України.
Що передбачають основні зміни:
- релігійні організації звільнюються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
- скасовується особисте страхування для посадових осіб природно-заповідного фонду та замінюється на загальнообов’язкове соціальне страхування;
- надається право на допомогу з тимчасової непрацездатності та вагітності не тільки за основним місцем роботи, але й за сумісництвом;
- створюється можливість отримання страхових виплат у паперовій чи електронній формі в умовах форс-мажору;
- визначається порядок надання соціальних послуг відповідно до оцінки потреб потерпілого.
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