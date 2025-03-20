Безработные в Польше могут получить деньги на собственный бизнес — Finance.ua

Безработные в Польше могут получить деньги на собственный бизнес Сегодня 08:01 — Личные финансы

Безработные в Польше могут получить деньги на собственный бизнес

Безработные в Польше, зарегистрированные в Городском центре занятости, могут получить финансирование на открытие собственного бизнеса в 2025 году. Эта возможность доступна также и украинцам.

Издание UAinKrakow.pl рассказало, как получить поддержку, какие расходы покрывает грант и какие документы нужно подготовить.

Прежде всего — средства выделяют в рамках конкурсов, о которых объявляют почти каждый месяц на страницах служб занятости.

Чтобы открыть дело, участники должны иметь соответствующее образование, квалификацию или опыт работы. Чем большему количеству критериев вы отвечаете, тем больше шансов на победу в конкурсе.

В центрах занятости потенциальным заявителям рекомендуют пройти курсы или хотя бы полгода проработать в должности, которая была бы сопричастна со специализацией будущего бизнеса. К примеру, если вы планируете открывать кафе, но нет соответствующего образования, то можете набраться опыта, работая барменом или официантом.

Максимальная сумма пособия для безработного, чтобы начать собственное дело, составляет 42 тысячи злотых.

В скором времени в Кракове начнется новый конкурс на дофинансирование. Подача документов продлится с 23 по 28 марта 2025 года. Больше об актуальном конкурсе здесь

Средства от центра занятости можно потратить на:

юридическую помощь, консультации и советы;

технику и оборудование;

программное обеспечение, сайт и рекламные материалы (баннеры, вывески, флаеры);

материалы для производства;

приобретение автомобиля;

оборудование или устройства, напрямую связанные с ведением хозяйственной деятельности (мебель, мелкая бытовая техника).

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Городской центр занятости оставляет за собой право ущемлять объемы запланированных расходов.

Грант не распространяется на следующие виды хозяйственной деятельности:

грузовые и пассажирские перевозки;

добыча полезных ископаемых;

приобретение акций или компаний;

строительство или ремонт помещений;

разведение и покупка животных;

торговля ломом;

онлайн-торговля средствами питания и диетическими добавками;

медицинская помощь (если у вас нет специального образования);

услуги по перманентному макияжу и лазерной эпиляции (если у вас нет соответствующего образования);

услуги по нанесению и удалению татуировок (если у вас нет соответствующего образования);

переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;

рыболовство и аквакультура;

автомобильный грузовой транспорт;

покупка земли и недвижимости;

выплата заработной платы и взносов на социальное страхование;

деятельность игровых салонов;

деятельность за пределами Польши;

внутренние, международные и пассажирские перевозки

Требования к кандидатам

Заявку могут подавать как граждане Польши, так и иностранцы. Однако они должны выполнять следующие критерии:

быть зарегистрированными как безработные в Городском центре занятости в Кракове;

иметь «Индивидуальный план деятельности» (Indywidualny Plan Działania) — документ, составленный в Городском центре занятости, определяющий способ профессиональной активизации заявителя;

не иметь отклоненных предложений с бирже труда в 2023—2024 годах без уважительных причин;

иметь образование, квалификацию или опыт работы в сфере бизнеса, в которой хотите работать.

Необходимые документы

Список документов:

Копии документов, которые подтверждают:

образование (аттестат, диплом, приложения);

квалификацию (сертификаты об окончании курсов, лицензии);

опыт работы (свидетельства труда, трудовые договоры, контракты, справки от работодателя);

наличие права на собственность или аренду помещения, где будет осуществляться предпринимательская деятельность (предварительный договор займа, аренды или право собственности);

обязательства по открытию бизнеса (предварительные договоры с хозяйствующими субъектами и физическими лицами).

Все копии документов должны быть на польском языке или заверены присяжным переводчиком.

Как можно подать заявление на финансирование

Заявление вместе с приложениями можно подать двумя вариантами по выбору:

лично — в Городском центре занятости, ul. Wąwozowa 34, каб. 119 (Dziennik Podawczy) или в почтовый ящик перед входом в центр занятости с надписью Dziennik Podawczy;

по почте (курьером) — по адресу Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wwowozowa 34, 31−72 Краков.

Дополнительную информацию о проекте можно узнать из его условий или по телефонам 12 68 68 235 и 12 68 68 285.

Как узнать о результатах конкурса

Ответ на заявку будет предоставлен в письменной форме в течение 30 дней со дня подачи. Если заявление будет рассмотрено положительно, участников уведомят о следующих этапах процедуры письменно или по телефону.

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