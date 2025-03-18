Сколько зарабатывает средний класс в Польше — исследование Сегодня 15:04 — Личные финансы

Сколько зарабатывает средний класс в Польше — исследование

Размер заработной платы — один из факторов, определяющий, относится ли лицо к среднему классу. Сколько нужно зарабатывать в Польше, чтобы относить себя к этой группе?

Средний класс обычно определяется на основе заработка, хотя это не идеальный критерий. Сложно четко указать, кто относится к среднему классу, поскольку сама концепция определения находится на грани социологических и экономических факторов, пишет inpoland.net.pl

Польский экономический институт определяет средний класс на основе индикатора EHDI (эквивалентный доход домохозяйства), который рассчитывается делением дохода в домохозяйстве на количество людей.

В 2019 году Польский институт экономики для расчета предложил брать медианную зарплату. Тогдашние исследования PIE показали, что размер дохода среднего класса находится в диапазоне от 67% до 200% среднего заработка на одного человека в домохозяйстве. По версии Организации экономического сотрудничества и развития, доход среднего класса составляет от 75% до 200% медианной зарплаты на одного человека в домохозяйстве.

По данным GUS, в июле 2024 года медианная зарплата в Польше составила 6641 злотых. То есть, к среднему классу относятся те семьи, в которых доход на одного члена домохозяйства составляет от 4449 до 13 282 злотых (PIE) или от 4980 до 13 282 злотых (OECD).

Согласно размеру дохода, к среднему классу принадлежит 54% населения. Однако результаты опроса CBOS показывают, что к среднему классу себя относят 77% поляков.

Справка Finance.ua:

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Занятость граждан Украины в польских компаниях явно снижается. Сейчас 28% работодателей заявляют, что в их коллективах работают украинцы, в то время как год назад таких было 43%.

Если посмотреть на предлагаемые зарплаты, то значительная часть украинцев зарабатывает чуть выше минимальной заработной платы — 41% получают 30,5−34,9 злотых ($7,91 — $9,05) брутто за час работы.

Каждый пятый работодатель платит от 35 до 39,9 злотых ($9,08 — $10,35) брутто за час работы, и только 7% компаний платят более 40 злотых ($10,38) брутто за час.

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