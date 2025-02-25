Какой город самый лучший для жизни в Польше: кто утратил позиции — Finance.ua

Какой город самый лучший для жизни в Польше: кто утратил позиции Сегодня 19:00 — Личные финансы

Какой город самый лучший для жизни в Польше: кто утратил позиции

Эксперты Business Insider сравнили 16 городов Польши по трем ключевым экономическим показателям и трем нефинансовым аспектам.

Лучшим городом для жизни в Польше считается Познань.

На второй строчке оказался Жешув (в прошлый раз занял 5 место). Столица Подкарпатья опередила Гданьск, Катовице и Лодзь.

Об этом пишет inpoland.net.pl

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Что учитывали

При составлении рейтинга учитывались такие аспекты, как безработица, средняя зарплата, цены на вторичное жилье, доступ к медицинским услугам, качество воздуха, уровень преступности. Сравнили 16 крупнейших польских городов.

Рейтинги Вроцлава упали. В нижней части таблицы также произошли изменения — Гожув Велькопольский впервые закрыл таблицу.

Познань второй раз подряд занимает первое место в рейтинге, но имеет лучший показатель только в одной из шести категорий — самая низкая безработица (такой же результат у Катовице).

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Интересно, что ни по какому другому критерию город не входит в ТОП-3. Успех Познани в рейтинге городов — это результат отсутствия слабых мест. По всем проанализированным аспектам столица Великопольши входит в первую девятку. Наибольшими недостатками являются доступ к медицине и высокая стоимость жилья.

Героем этого рейтинга стал Жешув. Столица Подкарпатья отстает от Познани всего на 1 балл. Стоит отметить продвижение с пятой позиции благодаря улучшению рейтингов на 7 пунктов. За полгода доступность квартир в Жешуве заметно улучшилась, выросла средняя заработная плата, наблюдается небольшой прогресс в наличии врачей и качества воздуха.

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В третьем месте оказался Гданьск. Этот город является лидером по качеству воздуха, а уступает только одному городу по размеру зарплат, жители имеют относительно легкий доступ к медицинской помощи. Слабые стороны: дорогое жилье и преступность.

Кто утратил позиции

По потере позиций выделяется Вроцлав. Столица Нижней Силезии опустилась на девятое место (в прошлый раз имела 5 место). Город потерял сразу 5 баллов — все из-за ухудшения качества воздуха.

Таким образом, Вроцлав сравнялся в счете с Варшавой, которая полгода назад имела такое же количество очков. Оба города заняли девятое место в рейтинге.

Еще ниже оказался Краков — 12-я позиция. Несмотря на то, что Варшава и Краков достаточно популярны среди туристов, они имеют ряд недостатков: дорогое жилье, плохое качество воздуха и высокий уровень преступности.

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Самые низкие в рейтинге

Гожув-Велькопольский оказался антилидером этого рейтинга. В городе есть самая низкая средняя зарплата и самый плохой доступ к врачам среди 16 городов.

Кроме того, здесь одна из самых плохих статистик преступности (только в Катовице фиксируется больше преступлений на тысячу жителей).

Несколько улучшил свои позиции Бялысток — в этом рейтинге он предпоследний. Цены на жилье относительно заработка и безработицы все еще очень низки по сравнению с другими городами, но столица Подляшья компенсирует эти недостатки почти самым низким уровнем преступности и почти самым лучшим качеством воздуха (Бялысток занимает второе место в обеих категориях).

В тройку худших городов для проживания попало Кельце.

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