Обязан ли ФЛП платить налоги с декретных выплат в 2025 году — разъяснение юриста Сегодня 20:02 — Личные финансы

Обязан ли ФЛП платить налоги с декретных выплат в 2025 году — разъяснение юриста

Если женщина получила декретные выплаты на счет ФЛП, возникает вопрос: нужно ли платить налоги с суммы декретных выплат и показывать эти денежные средства в декларации?

Ответ на этот вопрос дала юрист Ирина Ярута, сообщает Информатор Украины.

Для ФЛП на общей системе налогообложения: доходом ФЛП являются денежные средства, полученные указанным лицом исключительно от ведения предпринимательской деятельности. Если ФЛП на общей системе налогообложения получает иные доходы, чем от предпринимательской деятельности, в пределах выбранных им видов такой деятельности, такие доходы облагаются налогом по общим правилам, установленным НКУ для налогоплательщиков — физических лиц. Декретные выплаты от ПФУ не являются доходом от предпринимательской деятельности и не включаются в доход ФЛП.

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Для ФЛП на упрощенной системе налогообложения: в состав дохода ФЛП — плательщика единого налога не включаются, среди прочего, суммы средств целевого назначения, поступивших, в частности, от Пенсионного фонда Украины. Следовательно, средства в виде страховых выплат, выплачиваемых ПФУ, не включаются в доход ФЛП, однако облагаются налогом по общим правилам, установленным НК Украины для налогоплательщиков — физических лиц.

То есть, предприниматель как на общей, так и на упрощенной системе налогообложения не включает в доход ФЛП суммы декретных выплат. Однако возникает следующий вопрос, нужно ли платить налоги с этих средств физлицу (а не ФЛП):

Относительно налога на доходы физических лиц (далее — НДФЛ): в соответствии с п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 НК Украины не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, в частности, сумма пособия по беременности и родам, сумма страховых выплат, которые получает налогоплательщик из фондов общеобязательного государственного социального страхования по закону. Таким образом, НДФЛ с суммы декретных выплат не уплачивается.

Относительно военного сбора — освобождаются от налогообложения сбором доходы, согласно разд. IV НК Украины не включаются в общий налогооблагаемый доход физических лиц (не подлежат налогообложению, облагаются налогом по нулевой ставке). Таким образом, ВС с суммы декретных выплат не уплачивается. «Таким образом, доход, в виде суммы пособия по беременности и родам, которое ПФУ выплачивает ФЛПу, не облагается налогом на доходы физических лиц и военным сбором », — говорит Ирина.

», — говорит Ирина. Что касается ЕСВ — ФЛП не платит ЕСВ с суммы декретных выплат. Налоговики это объясняют тем, что ФЛП определяет базу уплаты ЕСВ самостоятельно, но не меньше минимальной зарплаты. То есть, выходит, что выплаты, которые ФЛП получает от ПФУ, не влияют на эту базу и ЕСВ не уплачивается.

Поскольку суммы декретных выплат освобождаются от уплаты налогов, эти средства также не включаются в налоговые декларации. Следовательно, налогообложение декретных выплат ФЛП и наемным работникам кардинально отличается.

«Но, обратите внимание, если ФЛП является посредником в выплате декретных своим наемным работникам, то в таком случае все будет происходить стандартно — с начислением и уплатой ЕСВ на сумму пособия», — говорит юрист.

Уплата налогов и подача отчетности ФЛП во время пребывания в декретном отпуске

Нахождение ФЛП в декрете не освобождает от обязанности уплаты налогов и ЕСВ и подачи отчетности. В период декрета на ФЛП распространяются общие правила избранной им системы налогообложения, а именно:

единый налог и военный сбор ФЛП на 1 и 2 группе — нужно платить;

единый налог и военный сбор ФЛП 3 группы — нужно платить при наличии дохода (нет дохода — не платим);

НДФЛ и военный сбор на общей системе налогообложения — нужно платить при наличии дохода (нет дохода — не платим);

ЕСВ «за себя» и далее нужно платить.

«Напоминаем, что с 1 января 2025 года вернули обязанность уплаты ЕСВ для всех ФЛП (за исключением лиц с инвалидностью, пенсионеров и официально трудоустроенных лиц). Единственное исключение по уплате ЕСВ может быть в случае, если женщина-ФЛП также оформлена как наемный работник и ЕСВ за нее уже платит работодатель по основному месту работы.

Конечно, не забываем, что ФЛП 1 или 2 группы, у которого нет наемных работников, может воспользоваться правом на «налоговые каникулы» и не платить ЕН и ВС один месяц в течение календарного года. Для оформления налогового отпуска обязательным условием является предварительное (до даты начала отпуска) уведомление налогового о таком отпуске.

Заявление на отпуск в произвольной форме можно подать через Электронный кабинет (меню «Переписка из ГНС») или в бумажной форме непосредственно в орган ГНС по месту регистрации. Если ФЛП оформит налоговый отпуск, то ЕН и ВС не платится, но ЕСВ все равно платить придется. А вот для ФЛП 3 группы или ФЛП на общей системе налогообложения такого отпуска нет, поскольку уплата налогов зависит от наличия дохода", — говорит Ярута.

Інформатор Гроші По материалам:

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