Какая минимальная и максимальная сумма выплат в декрете в 2025 году — Finance.ua

Какая минимальная и максимальная сумма выплат в декрете в 2025 году
С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины № 4059-IX «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», предусматривающий, что минимальная заработная плата и прожиточный минимум не будут повышены.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Винницкой области.
Так, минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит 3028 грн.
Однако максимальная величина базы для начисления единого социального взноса (ЕСВ) увеличится до 160 тыс. грн (20 минимальных зарплат).
Как изменение показателей повлияет на размер страховых выплат
Минимальная зарплата и максимальная база для начисления ЕСВ имеют решающее значение для определения страховых выплат в случаях временной потери трудоспособности, беременности и родов.
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В 2025 году минимальная выплата за один день помощи по беременности и родам составит 262,81 грн.
Лица, которые за последние 12 месяцев до страхового случая приобрели менее 6 месяцев страхового стажа, имеют право на страховые выплаты по особым условиям:
- помощь по временной нетрудоспособности — рассчитывается исходя из минимальной заработной платы;
- помощь по беременности и родам — рассчитывается на основе двукратного размера минимальной зарплаты.
Максимальные размеры выплат за день следующие:
- по временной нетрудоспособности — 262,81 грн;
- по беременности и родам — 525,62 грн.
Среднедневная заработная плата, по которой рассчитываются выплаты, не может превышать максимальной базы начисления ЕСВ.
Этот показатель определяется методом деления наибольшей величины базы ЕСВ на среднемесячное количество календарных дней (30,44).
С учетом увеличения максимальной базы начисления ЕСВ, максимальный размер помощи за один календарный день в 2025 году составит 5256,24 грн как для временной нетрудоспособности, так и для беременности и родов.
Напомним, в третьем квартале 2024 года реальные зарплаты украинцев (с учетом инфляции) превысили довоенный уровень на 7,2%.
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