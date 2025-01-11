Какая минимальная и максимальная сумма выплат в декрете в 2025 году — Finance.ua

Какая минимальная и максимальная сумма выплат в декрете в 2025 году Сегодня 17:12 — Личные финансы

Какая минимальная и максимальная сумма выплат в декрете в 2025 году

С 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины № 4059-IX «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», предусматривающий, что минимальная заработная плата и прожиточный минимум не будут повышены.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Винницкой области.

Так, минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит 3028 грн.

Читайте также Минимальная зарплата в Польше превысила украинскую в 6 раз

Однако максимальная величина базы для начисления единого социального взноса (ЕСВ) увеличится до 160 тыс. грн (20 минимальных зарплат).

Как изменение показателей повлияет на размер страховых выплат

Минимальная зарплата и максимальная база для начисления ЕСВ имеют решающее значение для определения страховых выплат в случаях временной потери трудоспособности, беременности и родов.

В 2025 году минимальная выплата за один день помощи по беременности и родам составит 262,81 грн.

Читайте также Гибкий график или более высокая зарплата: что выбирают современные соискатели

Лица, которые за последние 12 месяцев до страхового случая приобрели менее 6 месяцев страхового стажа, имеют право на страховые выплаты по особым условиям:

помощь по временной нетрудоспособности — рассчитывается исходя из минимальной заработной платы;

помощь по беременности и родам — рассчитывается на основе двукратного размера минимальной зарплаты.

Максимальные размеры выплат за день следующие:

по временной нетрудоспособности — 262,81 грн;

по беременности и родам — ​​525,62 грн.

Среднедневная заработная плата, по которой рассчитываются выплаты, не может превышать максимальной базы начисления ЕСВ.

Читайте также Повышали ли зарплаты украинцам в 2024 году: результаты опроса работодателей

Этот показатель определяется методом деления наибольшей величины базы ЕСВ на среднемесячное количество календарных дней (30,44).

С учетом увеличения максимальной базы начисления ЕСВ, максимальный размер помощи за один календарный день в 2025 году составит 5256,24 грн как для временной нетрудоспособности, так и для беременности и родов.

Напомним, в третьем квартале 2024 года реальные зарплаты украинцев (с учетом инфляции) превысили довоенный уровень на 7,2%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.