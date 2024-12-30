Гибкий график или более высокая зарплата: что выбирают современные соискатели — Finance.ua

Гибкий график или более высокая зарплата: что выбирают современные соискатели Сегодня 09:24

Гибкий график или более высокая зарплата: что выбирают современные соискатели

Зарплата обычно считается ключевым фактором при поиске работы, а вот опрос Work.ua показал другую тенденцию.

На вопрос: «Если работа может быть дистанционной, но работодатель настаивает на офисе, какие условия для вас обязательны?», 25% соискателей выбрали гибкий график или гибридный формат работы. Интересно, что за этот вариант проголосовало больше респондентов, чем за повышение зарплаты (20%).

Это значит, что соискатели все больше ценят автономию и возможность балансировать между работой и личной жизнью. Это уже не прихоть, а потребность, продиктованная реалиями войны.

Также важными для соискателей оказались факторы безопасности: 16% отметили, что наличие укрытия в офисе является обязательным условием, а 15% ожидают компенсации расходов на транспорт и питание.

Меньше интереса вызывают улучшение социального пакета (11%), бесплатные кофе и лакомства (7%) или корпоративы и тренинги (6%).

Справка Finance.ua:

По состоянию на декабрь 2024 года средняя предлагаемая зарплата по Украине, по данным Work.ua, составляет 22 500 грн. При этом средний показатель зарплат, который соискатели указывают в своих резюме, немного меньше — 20 000 грн.

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 10 164−1, который предусматривает возможность перевода работника на дистанционную или надомную работу, если его ребенок учится в школе дистанционно.

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