Повышали ли зарплаты украинцам в 2024 году: результаты опроса работодателей — Finance.ua
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Повышали ли зарплаты украинцам в 2024 году: результаты опроса работодателей

Личные финансы
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Повышали ли зарплаты украинцам в 2024 году: результаты опроса работодателей
Повышали ли зарплаты украинцам в 2024 году: результаты опроса работодателей
Большинство компаний как украинских (58%), так и с иностранным капиталом (60%) повысили зарплаты всем сотрудникам.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный robota.ua.
Опрос охватил 221 компанию, среди которых 82,8% украинских и 17,2% компаний с иностранным капиталом. В большинстве респондентов насчитывается от 51 до 250 сотрудников (38,5%), тогда как доля крупных компании с более 1000 сотрудников составляет 14%. Это свидетельствует о высокой заинтересованности среднего бизнеса в изучении рынка труда.
Как отмечают специалисты, подобная тенденция демонстрирует стабильное стремление бизнеса поддерживать работников в сложных экономических условиях.
Однако часть компаний ограничилась повышением только для части персонала (от 25 до 75%).
Повышали ли зарплаты украинцам в 2024 году: результаты опроса работодателей
Украинские компании предпочитают равномерное повышение зарплат (44%), тогда как компании с иностранным капиталом чаще ориентируются на результаты работы (55%). Это указывает на разность подходов к мотивации персонала.
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Большинство компаний предлагают финансовые бонусы за результаты (64% украинских и 71% иностранных). Однако иностранные компании также чаще обеспечивают работников медицинским страхованием (66%) и корпоративным транспортом (42%), что подчеркивает их ориентацию на социальный пакет.
Повышали ли зарплаты украинцам в 2024 году: результаты опроса работодателей
67% украинских компаний и 71% компаний с иностранным капиталом планируют повышение зарплат в 2025 году. Наибольший рост фонда оплаты труда (ФЛП) ожидается на уровне 11−20% у половины украинских компаний (53%) и трети иностранных (36%).
Повышали ли зарплаты украинцам в 2024 году: результаты опроса работодателей
Ранее мы писали, что работодатели адаптируются к новым условиям, постепенно повышая зарплату.
В октябре 2024 года средняя предложенная зарплата составила 21 533 грн, тогда как средний запрос поисковиков — 23 735 грн. Это демонстрирует стремление рынка к достижению баланса.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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