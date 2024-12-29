Повышали ли зарплаты украинцам в 2024 году: результаты опроса работодателей — Finance.ua

Повышали ли зарплаты украинцам в 2024 году: результаты опроса работодателей Сегодня 10:23 — Личные финансы

Повышали ли зарплаты украинцам в 2024 году: результаты опроса работодателей

Большинство компаний как украинских (58%), так и с иностранным капиталом (60%) повысили зарплаты всем сотрудникам.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный robota.ua.

Опрос охватил 221 компанию, среди которых 82,8% украинских и 17,2% компаний с иностранным капиталом. В большинстве респондентов насчитывается от 51 до 250 сотрудников (38,5%), тогда как доля крупных компании с более 1000 сотрудников составляет 14%. Это свидетельствует о высокой заинтересованности среднего бизнеса в изучении рынка труда.

Как отмечают специалисты, подобная тенденция демонстрирует стабильное стремление бизнеса поддерживать работников в сложных экономических условиях.

Однако часть компаний ограничилась повышением только для части персонала (от 25 до 75%).

Украинские компании предпочитают равномерное повышение зарплат (44%), тогда как компании с иностранным капиталом чаще ориентируются на результаты работы (55%). Это указывает на разность подходов к мотивации персонала.

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Большинство компаний предлагают финансовые бонусы за результаты (64% украинских и 71% иностранных). Однако иностранные компании также чаще обеспечивают работников медицинским страхованием (66%) и корпоративным транспортом (42%), что подчеркивает их ориентацию на социальный пакет.

67% украинских компаний и 71% компаний с иностранным капиталом планируют повышение зарплат в 2025 году. Наибольший рост фонда оплаты труда (ФЛП) ожидается на уровне 11−20% у половины украинских компаний (53%) и трети иностранных (36%).

Ранее мы писали, что работодатели адаптируются к новым условиям, постепенно повышая зарплату.

В октябре 2024 года средняя предложенная зарплата составила 21 533 грн, тогда как средний запрос поисковиков — 23 735 грн. Это демонстрирует стремление рынка к достижению баланса.

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