Кому работодатели готовы платить более 40 000 грн: анализ рынка труда — Finance.ua

Кому работодатели готовы платить более 40 000 грн: анализ рынка труда Сегодня 09:02 — Личные финансы

Кому работодатели готовы платить более 40 000 грн: анализ рынка труда

Уже 9-й месяц подряд на рынке труда более 100 000 вакансий — работодатели вовсе не останавливают наем даже в конце года. Да и соискатели достаточно активны — в ноябре показатель среднего количества откликов на вакансию вырос.

Что еще происходило на рынке труда в ноябре — показало исследование work.ua.

В ноябре работодатели разместили на work.ua 109 467 предложений. Это на 7% меньше, чем было в октябре. Такая тенденция повторяет сценарий 2021 года — тогда в последний месяц осени разместили более 109 000 вакансий. Так что ситуация на рынке труда соответствует сезонным тенденциям. При таком сценарии следующие несколько месяцев количество вакансий будет сокращаться.

Где больше всего вакансий

В ноябре больше всего предложений работы снова имела категория «Рабочие специальности, производство» — 19 554 вакансий, что на 7% меньше октября.

В общей сложности в десятке категорий-лидеров видим падение предложений работы. Больше всего просели «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (-15%) и «Сфера обслуживания» (-13%).

Единственной категорией, где предложений стало больше, стала «Охрана, безопасность». Это отразилось и на должностях, которые стали более востребованными в ноябре: полицейский, оператор дрона, командир отделения, номер обслуживающего персонала взвода, связист, минометчик.

Еще одно исключение из общей тенденции падения — это прирост вакансий, где компании готовы отдавать предпочтение ветеранам. Это новый функционал на сайте Work.ua, с которым работодатели продолжают знакомиться. Поэтому в октябре таких вакансий было всего 990, в ноябре уже 2 920. Уверены, что дальше — больше!

Конкуренция на рынке труда выросла

В ноябре на сайте Work.ua на 5% уменьшилось количество кандидатов, активно искавших работу. Однако из-за того, что и работы стало меньше, показатель среднего количества откликов на вакансию в месяц вырос.

Конкуренция выросла даже там, где стабильно фиксируются низкие цифры: в Закарпатской, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Наиболее конкурентными должностями были директ-менеджер и специалист чата — это должности, предусматривающие общение с клиентами компании в социальных сетях или службе поддержки. Конкуренция за эти должности в 20−30 раз превосходит средние характеристики.

В целом наивысшую конкуренцию, как и всегда, показывают удаленные должности, чрезвычайно востребованные среди соискателей.

Кому работодатели готовы платить более 40 000 грн.

В ноябре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, практически не изменился и составил 22 750 грн (на 250 грн больше, чем в октябре).

Среди областей-лидеров по количеству вакансий выросли зарплаты только в Днепропетровской (22 000 грн, +1 000 грн) и Одесской (21 500 грн, +500 грн) областях.

Больше всего выросли зарплаты в категориях:

«Охрана, безопасность» — 70 000 грн, +17%;

«Недвижимость» — 44 000 грн, +10%;

«Продажа, закупка» — 30 000 грн, +9%.

На 2% уменьшился предлагаемый доход в категории «Юриспруденция» — до 20 000 грн.

На самые высокие зарплаты могут рассчитывать военнослужащие, IT-специалисты, руководители отделов. Среди линейных должностей наивысшие доходы рынок труда предлагает следующим специалистам:

брокер (60 000 грн),

медиабайер (58 250 грн),

эндодонтист (55 000 грн),

водитель-международник (50 000 грн),

рихтовщик (45 000 грн),

риелтор, стоматолог (45 000 грн),

трейдер (43 000 грн),

моторист (42 500 грн),

медиапродюсер (41 250 грн),

автоэлектрик, арматурщик, бурильщик, керамист (40 000 грн).

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