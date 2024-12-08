Как менялся рынок труда в IT-сфере в ноябре: для кого было больше всего работы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как менялся рынок труда в IT-сфере в ноябре: для кого было больше всего работы

Личные финансы
25
Как менялся рынок труда в IT-сфере в ноябре: для кого было больше всего работы
Как менялся рынок труда в IT-сфере в ноябре: для кого было больше всего работы, Фото: freepik
В ноябре на jobs.dou.ua было опубликовано на 527 вакансий меньше, чем в рекордном октябре. В то же время кандидаты тоже были менее активными: на 17 тысяч откликов меньше, чем в прошлом месяце.
Об этом сообщает Dou.ua.

Лидеры по количеству роста вакансий

Отмечается, что в ноябре было опубликовано 5157 вакансий — на 527 меньше, чем в октябре. Однако общий показатель стабильно превышает пять тысяч вакансий в месяц.
Читайте также
Количество вакансий возросло только в 10 категориях, в 4 осталось неизменным, а в 39 наблюдалось снижение.
Как менялся рынок труда в IT-сфере в ноябре: для кого было больше всего работы
В лидерах роста — SysAdmin (+28 вакансий, всего 116 в ноябре) — это больше, чем до полномасштабного вторжения. За ним Ruby (+7 вакансий, всего 26), Engineering Manager (+6 вакансий, всего 36 — тоже больше, чем до начала великой войны), Product Manager (+5, всего 157 вакансий).
Тройка лидеров по общему количеству вакансий не изменилась:
  • Marketing (545 вакансии в ноябре);
  • Analyst (339);
  • QA (336).
Количество miltech-вакансий осталось на том же уровне — 249 за месяц, но было на 742 отклика меньше, чем в октябре. На одну miltech-вакансию в ноябре приходилось в среднем 8 откликов.
Как менялся рынок труда в IT-сфере в ноябре: для кого было больше всего работы

В каких категориях стало меньше вакансий

Для опытных кандидатов в ноябре уменьшилось количество вакансий в категориях .NET, Python, Java, DevOps.
Во всех группах опыта стало меньше вакансий в маркетинге. Для новичков добавилось позиций в сапорте.
Читайте также
Несмотря на уменьшение количества вакансий, среднее количество откликов в ноябре не выросло.
Было на 17 тысяч меньше откликов, чем в октябре, поэтому и их среднее количество на вакансии снизилось до 27,9. Ниже в этом году было только в мае (27,2 отклика на вакансию).
Как менялся рынок труда в IT-сфере в ноябре: для кого было больше всего работы
В 19 категориях среднее количество откликов на вакансию в ноябре незначительно возросло, в 35 — снизилось.

Наиболее конкурентные категории

Наиболее конкурентной категорией в ноябре остается Front-end, однако среднее количество откликов уменьшилось со 114 до 91.
Читайте также
На втором месте традиционно QA и тоже имеет снижение — с в среднем 78 отзывов до 73.
В среднем более 50 откликов на вакансию имеют категории Java и Project Manager.
Напомним, крупнейшие украинские IT-компании продемонстрировали разные финансовые результаты в 2023 году. Основными лидерами по чистой прибыли остаются Fintech Band (monobank), EPAM Systems и GlobalLogic.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Dou
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.