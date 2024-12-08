Как менялся рынок труда в IT-сфере в ноябре: для кого было больше всего работы — Finance.ua

Как менялся рынок труда в IT-сфере в ноябре: для кого было больше всего работы Сегодня 11:14 — Личные финансы

Как менялся рынок труда в IT-сфере в ноябре: для кого было больше всего работы, Фото: freepik

В ноябре на jobs.dou.ua было опубликовано на 527 вакансий меньше, чем в рекордном октябре. В то же время кандидаты тоже были менее активными: на 17 тысяч откликов меньше, чем в прошлом месяце.

Об этом сообщает Dou.ua.

Лидеры по количеству роста вакансий

Отмечается, что в ноябре было опубликовано 5157 вакансий — на 527 меньше, чем в октябре. Однако общий показатель стабильно превышает пять тысяч вакансий в месяц.

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Количество вакансий возросло только в 10 категориях, в 4 осталось неизменным, а в 39 наблюдалось снижение.

В лидерах роста — SysAdmin (+28 вакансий, всего 116 в ноябре) — это больше, чем до полномасштабного вторжения. За ним Ruby (+7 вакансий, всего 26), Engineering Manager (+6 вакансий, всего 36 — тоже больше, чем до начала великой войны), Product Manager (+5, всего 157 вакансий).

Тройка лидеров по общему количеству вакансий не изменилась:

Marketing (545 вакансии в ноябре);

Analyst (339);

QA (336).

Количество miltech-вакансий осталось на том же уровне — 249 за месяц, но было на 742 отклика меньше, чем в октябре. На одну miltech-вакансию в ноябре приходилось в среднем 8 откликов.

В каких категориях стало меньше вакансий

Для опытных кандидатов в ноябре уменьшилось количество вакансий в категориях .NET, Python, Java, DevOps.

Во всех группах опыта стало меньше вакансий в маркетинге. Для новичков добавилось позиций в сапорте.

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Несмотря на уменьшение количества вакансий, среднее количество откликов в ноябре не выросло.

Было на 17 тысяч меньше откликов, чем в октябре, поэтому и их среднее количество на вакансии снизилось до 27,9. Ниже в этом году было только в мае (27,2 отклика на вакансию).

В 19 категориях среднее количество откликов на вакансию в ноябре незначительно возросло, в 35 — снизилось.

Наиболее конкурентные категории

Наиболее конкурентной категорией в ноябре остается Front-end, однако среднее количество откликов уменьшилось со 114 до 91.

На втором месте традиционно QA и тоже имеет снижение — с в среднем 78 отзывов до 73.

В среднем более 50 откликов на вакансию имеют категории Java и Project Manager.

Напомним, крупнейшие украинские IT-компании продемонстрировали разные финансовые результаты в 2023 году. Основными лидерами по чистой прибыли остаются Fintech Band (monobank), EPAM Systems и GlobalLogic.

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Dou По материалам:

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