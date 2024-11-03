Доходи на одного працівника у ТОП IT-компаній — Finance.ua

Доходи на одного працівника у ТОП IT-компаній
Найбільші українські IT-компанії продемонстрували різні фінансові результати у 2023 році. Основними лідерами за чистим прибутком залишаються Fintech Band (monobank), EPAM Systems та GlobalLogic.
Про це йдеться у звіті, опублікованому організацією BRDO на основі даних Державної служби статистики, агрегованих YouControl.
Ці три компанії забезпечили 47% чистого прибутку ТОП-30 компаній та 27% загального чистого прибутку IT-ринку України.
Прибутковість та маржа
Найбільш маржинальним бізнесом стала компанія Favbet Tech, яка спеціалізується на онлайн-казино та беттінгу.
Загалом продуктові компанії демонструють вищу прибутковість, тоді як аутсорсингові мають більші обсяги доходів, але нижчу маржу.
Доходи на одного працівника
Найвищий рівень доходу на одного працівника зафіксувала компанія Playtika — $6,9 тис. на місяць.
Більшість інших компаній із ТОП-30 перебувають у діапазоні $3−5 тис. на одного працівника.
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У деяких компаніях середній працівник приносить менше доходу, ніж становлять медіанні ринкові витрати на зарплату middle-розробника ($2,5 тис.), що не є правдоподібним.
Причинами таких низьких показників можуть бути робота розробників напряму з іноземними замовниками, перехід частини доходу до іноземних юрисдикцій та велика кількість junior та/або нетехнічних спеціалістів.
Скільки податків сплатили топ-30 IT-компаній
У 2023 році ІТ-компанії рейтингу сплатили $53 млн податку на прибуток до бюджету.
Значна частина податків на прибуток була сплачена Fintech Band і EPAM Systems — $19 млн (понад 1 млрд грн) та $7,9 відповідно.
Деякі компанії перейшли на модель оподаткування за допомогою податку на виведений капітал (ПНВК) у межах резидентства «Дія.City», що зменшило податкове навантаження.
Наприклад, GlobalLogic сплатила $350 тис. податку на виведений капітал у 2023 році. Торік компанія сплатила $9 млн податку на прибуток.
Нагадаємо, засновник і CEO української IT-компанії Genesis Володимир Многолєтній заявив, що, на його думку від 20 до 30% українських ІТ-фахівців перебувають за кордоном.
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