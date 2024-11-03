Доходи на одного працівника у ТОП IT-компаній — Finance.ua

Доходи на одного працівника у ТОП IT-компаній Сьогодні 12:04

Доходи на одного працівника у ТОП IT-компаній, Фото: freepik

Найбільші українські IT-компанії продемонстрували різні фінансові результати у 2023 році. Основними лідерами за чистим прибутком залишаються Fintech Band ( monobank ), EPAM Systems та GlobalLogic.

Про це йдеться у звіті, опублікованому організацією BRDO на основі даних Державної служби статистики, агрегованих YouControl.

Ці три компанії забезпечили 47% чистого прибутку ТОП-30 компаній та 27% загального чистого прибутку IT-ринку України.

Прибутковість та маржа

Найбільш маржинальним бізнесом стала компанія Favbet Tech, яка спеціалізується на онлайн-казино та беттінгу.

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Загалом продуктові компанії демонструють вищу прибутковість, тоді як аутсорсингові мають більші обсяги доходів, але нижчу маржу.

Доходи на одного працівника

Найвищий рівень доходу на одного працівника зафіксувала компанія Playtika — $6,9 тис. на місяць.

Більшість інших компаній із ТОП-30 перебувають у діапазоні $3−5 тис. на одного працівника.

У деяких компаніях середній працівник приносить менше доходу, ніж становлять медіанні ринкові витрати на зарплату middle-розробника ($2,5 тис.), що не є правдоподібним.

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Причинами таких низьких показників можуть бути робота розробників напряму з іноземними замовниками, перехід частини доходу до іноземних юрисдикцій та велика кількість junior та/або нетехнічних спеціалістів.

Скільки податків сплатили топ-30 IT-компаній

У 2023 році ІТ-компанії рейтингу сплатили $53 млн податку на прибуток до бюджету.

Значна частина податків на прибуток була сплачена Fintech Band і EPAM Systems — $19 млн (понад 1 млрд грн) та $7,9 відповідно.

Деякі компанії перейшли на модель оподаткування за допомогою податку на виведений капітал (ПНВК) у межах резидентства «Дія.City», що зменшило податкове навантаження.

Наприклад, GlobalLogic сплатила $350 тис. податку на виведений капітал у 2023 році. Торік компанія сплатила $9 млн податку на прибуток.

Нагадаємо, засновник і CEO української IT-компанії Genesis Володимир Многолєтній заявив , що, на його думку від 20 до 30% українських ІТ-фахівців перебувають за кордоном.

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