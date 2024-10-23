Як джуніору знайти роботу: директор з найму дає поради — Finance.ua

Як джуніору знайти роботу: директор з найму дає поради Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Як джуніору знайти роботу: директор з найму дає поради

Що треба робити розробнику-початківцю, щоб підвищити свої шанси на отримання оферу від роботодавця?

Як вважає старший директор з найму персоналу в EPAM Антон Фількевич, крім технічних навичок, успішні кандидати повинні гарно знати англійську, мати розвинені софт-скіли та розумітись у хмарних технологіях. Свої поради джуніорам Фількевич виклав під час панельної дискусії, відеозапис якої викладено на YouTube-каналі DOU.

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«Не треба писати резюме на 10 сторінок і пригадувати все, що ви робили за життя. Скажу дещо банальне: якщо ваше CV відповідає тій позиції, на яку ви подаєтесь, то принаймні з високою ймовірністю вас запросять на інтерв’ю», — зазначив представник EPAM.

За словами Фількевича, українські програмісти цінуються в світі.

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«Але від західних клієнтів ми часто чули, що „технічно ви гуру, а от софт-скілів бракує“. Нині сервісний маркет такий, що майже кожна позиція вимагає інтерв’ю з клієнтом, а для них це дуже важливо. Один наш давній клієнт влаштовує парне програмування, де оцінює не тільки технічні навички. Ба більше, він проводить інтерв’ю з командою, і вони разом обговорюють, чи підходить людина з погляду софт-скілів. Тож саме їх треба прокачувати», — додав він.

Нагадаємо, у вересні 2024 року рекрутери опублікували на Djinni 10 163 вакансії. Це на 100 більше, ніж у серпні. Окрім цього, кількість повідомлень про найм наблизилась до тогорічного показника. Найбільше зростання кількості вакансій було в категоріях QA Manual та Automation, а також Data Analyst.

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Нагадаємо, за даними DOU, 24% айтівців хоча б раз за свою кар’єру в ІТ змінювали спеціалізацію. У середньому раз чи двічі (середнє значення 1,5). Що довше працює фахівець, то більш імовірно, що він змінить напрям: якщо в перший рік роботи це стосується тільки 3% фахівців, то серед тих, хто працює понад 10 років в ІТ, таких уже 39%.

Медіанна зарплата розробників зросла на $200 — до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead, а також через структурні зміни — зменшення кількості джунів і збільшення частки Architect, які працюють у продуктових компаніях.

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