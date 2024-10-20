Скільки компаній пішло з небанківського фінансового ринку у вересні — Finance.ua

Скільки компаній пішло з небанківського фінансового ринку у вересні Сьогодні 09:19 — Казна та Політика

Скільки компаній пішло з небанківського фінансового ринку у вересні

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні зменшилася до 926 (у серпні було 946). Кількість банків залишилася незмінною — 62.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

За останні три місяця їх кількість також зменшувалась.

Станом на 1 жовтня 2024 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

509 фінансових компаній (у вересні було 525),

64 страховики non-life (було 66), 11 life-страховиків (кількість не змінилася),

один страховик зі спеціальним статусом, 113 ломбардів (було 114),

110 кредитних спілок (було 111),

1 лізингодавець (кількість не змінилася),

42 страхових брокери (кількість не змінилася) та 75 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 30 небанківських фінансових груп (було 31).

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Також на платіжному ринку діє 16 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (без змін), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (без змін).

Кількість надавачів фінансових платіжних послуг не змінилась. На ринку працюють:

18 платіжних установ;

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

один банк — емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (без змін) та 30 технологічних операторів платіжних послуг (без змін).

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