Чому стрімке зростання вартості компанії — не привід інвестувати Сьогодні 20:43 — Особисті фінанси

Чому стрімке зростання вартості компанії — не привід інвестувати

Цей приклад для інвесторів ще можна назвати «легендарним провалом Баффета». Розповідаємо, у чому ж його суть.

Існувала 1989 року доволі привілейована авіакомпанія USAir. Перевізник фіксував активне зростання виторгу. І відомий нині інвестор Воррен Баффет вирішив обрати для себе ці папери. Чомусь йому дуже перспективною здалася ця ідея.

Утім, то була помилка. За кілька років компанія себе оголосила банкрутом, а інвестор визнав, що «оступився».

Висновок

Яке б активне фінансове зростання не демонструвала компанія, немає гарантій, що набрані темпи вона збереже в майбутньому. Можуть бути використані позикові капітали, може, в результаті, боргове навантаження виявитися для бізнесу непосильним. Це все може призвести до банкрутства.

Інвесторам варто чітко розуміти, як та кз чого компанія планує зростати й надалі.

Більше типових помилок інвесторів, які втрачали свої вкладення, читайте тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.