Минимальная зарплата в Польше превысила украинскую в 6 раз — Finance.ua

Минимальная зарплата в Польше превысила украинскую в 6 раз Сегодня 15:13 — Личные финансы

Минимальная зарплата в Польше превысила украинскую в 6 раз

В Польше с 1 января произошло повышение минимальной заработной платы.

Как сообщает Polskie Radio, с 1 января 2025 года работник в Польше, работая полный день, должен получать не менее 4666 злотых (1120 долларов) в месяц.

С января минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых. Также возросла минимальная почасовая ставка: с 28,1 злотых до 30,5 злотых.

Сообщается, что минимальная заработная плата в Польше растет каждые полгода. На начало 2023 года она составляла 3490 злотых и за эти два года выросла на 1176 злотых, то есть на треть.

При этом минимальная зарплата в Украине составляет 8 тысяч гривен, то есть около 190 долларов. После уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора работник на минималке в Украине получит «на руки» 6160 грн. Следовательно, минимальная зарплата в Польше превысила украинскую в шесть раз.

Справка Finance.ua:

С марта минимальная пенсия в Польше вырастет с текущих 1 780,96 злотых брутто в месяц (1 620,67 злотых нетто, то есть сколько пенсионеры получают на руки) до 1 884,61 злотых брутто (1 715 злотых нетто).

В пересчете по текущему курсу в гривне польский пенсионер будет получать минимальную пенсию, эквивалентную 17 551 грн. В Украине размер минимальной пенсии составляет 3370 грн в месяц для людей с достаточным количеством лет стажа и 2725 грн — с недостаточным стажем.

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