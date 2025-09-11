0 800 307 555
60% топменеджеров планируют сменить работу в ближайший год: почему так — исследование

Личные финансы
51
Рынок труда для топменеджеров в Украине в 2025 году выглядит парадоксально: с одной стороны бизнес жалуется на дефицит руководящих кадров, с другой — каждый второй управленец так или иначе готов сменить работу. Причины — от финансовых до ценностных.
Об этом говорится в исследовании портала GRC.UA, который исследовал главные мотивы смены работы у современных украинских топ-менеджеров и сообщил о каналах для поиска.
В опросе приняли участие 332 респондента. Исследование охватило все сектора экономики и профессиональные сферы по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и полуострова Крыма.
Готовность к переменам
Сегодня топменеджеры демонстрируют высокую мобильность и готовность к переменам. Как показывает исследование, более 62% руководителей в той или иной степени рассматривают возможность сменить место работы в течение следующих 6−12 месяцев.
Из них около трети (30,1%) находятся в активном поиске новой позиции. Также каждый третий (32,5%) пассивно мониторит рынок труда и актуальные вакансии. Только каждый пятый управленец не планирует менять работу и еще 15,7% колеблются.

Причины смены работы

Главным мотиватором или демотиватором остается зарплата. 86,7% управленцев рассматривают переход в новую компанию ради более высокой компенсации. Треть топ-менеджеров заинтересована в просмотре бонусной системы.
Профессиональный рост преобладает для каждого третьего топ-менеджера. 32,5% готовы менять работу из-за отсутствия профессионального роста. Баланс и смысл в работе важны для каждого четвертого руководителя: 28,9% - управленцев ищут новые вызовы, 26,5% - сохранить здоровый work-life balance, а 19,3% - перешли бы ради изменения ценностей компании.
Автономия и стратегическое влияние также могут стать мотивацией: 15,7% топ-менеджеров хотят больше свободы в принятии управленческих решений.
Факторы, которые еще несколько лет назад казались второстепенными — ценности компании, релокация и безопасность, большая автономия в принятии решений — из года в год постепенно становятся более весомыми аргументами. Руководители ищут не только финансовую стабильность, но и среду, которая соответствует их профессиональным и личным ориентирам.
Где ищут работу

Наиболее распространенным остается вариант поиска на специализированных сайтах и ​​кадровых порталах. 78,3% управленцев просматривают вакантные позиции на сайтах по поиску работы.
Второй по популярности канал для поиска работы — социальные медиа (56,6%). Каждый второй топ-менеджер (50,6%) в процессе подбора нового места работы полагается на рекомендации знакомых.
Треть управленцев (32,5%) при поиске вакансий мониторят Telegram и мессенджеры. Только 18,1% смотрят корпоративные сайты компаний и 10,8% топ-менеджеров пользуются услугами центра занятости.

Выводы

Топ-менеджеры ищут работу не так, как обычные специалисты: для них ключевую роль играют не только зарплата, но и стратегическая позиция компании, репутация, баланс жизни и работы и возможность влиять на развитие бизнеса.
Для работодателей это означает, что классическая модель «зарплата+бонус» больше не гарантирует удержание руководителя.
Бизнесу придется играть на нескольких полях одновременно — финансы, развитие, культура, репутация — и только так можно победить в конкуренции за лидеров.

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньгиФЛП
