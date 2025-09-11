Сколько стоит час занятий с репетитором в Украине в 2025 году Сегодня 14:02 — Личные финансы

Сколько стоит час занятий с репетитором в Украине в 2025 году

Рынок репетиторских услуг продолжает расти. Самыми популярными предметами остаются английский и математика, однако наибольший прирост спроса зафиксирован на занятия по немецкому.

Об этом свидетельствуют данные OLX

Рынок репетиторских услуг в Украине сохраняет высокий уровень спроса, особенно на иностранные языки и математику, именно эти направления формируют основное ядро ​​спроса среди учащихся и родителей.

Цены на занятия остаются примерно одинаковыми для большинства предметов.

За последние годы особенно популярны стали услуги репетиторов по немецкому языку, что связано с вынужденной миграцией многих украинцев в Германию.

Английский

По данным OLX, в 2025 году на платформе размещено более 11,5 тыс. объявлений о занятиях по английскому языку и зафиксировано более 167 тыс. откликов.

Средняя стоимость часа составляет 300 грн. Английский язык остается самым популярным предметом уже 5 лет подряд. Наибольший скачок спроса произошел в 2022—2023 годах, когда количество откликов почти утроилось.

Математика

Спрос на репетиторов по математике традиционно высокий из-за подготовки к НМТ, поступления в вузы на технические специальности.

На OLX размещено около 5 тыс. объявлений и более 64 тыс. откликов.

С 2023 по 2024 количество объявлений выросло вдвое, а количество откликов на 37%. Средняя стоимость составляет 300 грн в час.

Украинский язык

Репетиторские услуги по украинскому языку стабильно занимают 3 место на протяжении последних 5 лет. Впрочем с 2022 года репетиторство украинского уступает место немецкому по количеству откликов пользователей. Средняя цена часа обучения составляет 250 грн.

В 2025 году доступно более 1,4 тыс. объявлений и более 12 тыс. откликов.

Немецкий

Немецкий язык — более 1,1 тыс. объявлений и около 45 тыс. откликов.

Средняя цена обучения — 350 грн. Интерес к изучению немецкого значительно возрос в год полномасштабного вторжения — количество откликов возросло в четыре раза.

Другие предметы

Среди других популярных предметов: биология, польский, химия и физика.

Количество откликов пользователей и количество объявлений репетиторства по биологии и польскому с 2023 года выросли вдвое. Стоимость одного часа составляет 275 грн для биологии и 300 грн для польского.

Стоимость обучения по химии и физике составляет 300 грн. Более популярной как по количеству объявлений, так и по количеству откликов является химия. Однако, в общем, оба предмета не так популярны, как изучение иностранных языков или математики — менее 600 объявлений и 8 тыс. откликов в этом году.

Напомним, услуги репетитора облагаются налогом . Преподаватели, занимающиеся репетиторством, но не зарегистрированные как ФЛП, должны задекларировать свои доходы и уплатить налог. Доходы от репетиторства облагаются налогом на доходы физлиц по ставке 18%. Кроме того, с этих доходов начисляется военный сбор.

