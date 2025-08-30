Собраться в школу: как изменились цены по сравнению с прошлым годом — Finance.ua

Собраться в школу: как изменились цены по сравнению с прошлым годом Сегодня 09:33 — Личные финансы

Собраться в школу: как изменились цены по сравнению с прошлым годом

на 25%. В зависимости от возраста ученика родителям придется потратить от 3 до 10 тыс. гривен. В этом году, по данным исследования Codes , расходы на сборы ребенка в школу рекордно выросли —В зависимости от возраста ученика родителям придется потратить

В прошлом году собрать первоклассника в школу стоило в среднем на две тысячи меньше — 8 тыс. грн. Еще раньше затраты были примерно следующие:

2023 год — 7 тыс. грн

2022 год — 6 тыс. грн

2021 год — 4 200 грн

2020 год — 3 тыс. грн

Основными и наиболее затратными позициями остаются канцелярские принадлежности, форма и обувь. Подорожание обусловлено рядом причин: общей инфляцией, повышением цен на сырье и усложненной логистикой в ​​условиях полномасштабной войны.

Дороже всего собрать в школу первоклассника, ведь родителям придется приобрести все с нуля. Базовый комплект ученика обойдется в 8 — 10 тыс. грн. В минимум, необходимый ученику, входят: рюкзак, одежда, обувь, спортивная форма и канцтовары.

