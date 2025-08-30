Собраться в школу: как изменились цены по сравнению с прошлым годом — Finance.ua

Собраться в школу: как изменились цены по сравнению с прошлым годом
В этом году, по данным исследования Codes, расходы на сборы ребенка в школу рекордно выросли — на 25%. В зависимости от возраста ученика родителям придется потратить от 3 до 10 тыс. гривен.
В прошлом году собрать первоклассника в школу стоило в среднем на две тысячи меньше — 8 тыс. грн. Еще раньше затраты были примерно следующие:
- 2023 год — 7 тыс. грн
- 2022 год — 6 тыс. грн
- 2021 год — 4 200 грн
- 2020 год — 3 тыс. грн
Основными и наиболее затратными позициями остаются канцелярские принадлежности, форма и обувь. Подорожание обусловлено рядом причин: общей инфляцией, повышением цен на сырье и усложненной логистикой в условиях полномасштабной войны.
Дороже всего собрать в школу первоклассника, ведь родителям придется приобрести все с нуля. Базовый комплект ученика обойдется в 8 — 10 тыс. грн. В минимум, необходимый ученику, входят: рюкзак, одежда, обувь, спортивная форма и канцтовары.
Читайте больше в нашей статье:
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году
Поделиться новостью
Также по теме
Собраться в школу: как изменились цены по сравнению с прошлым годом
Почти 9% населения ЕС не могли позволить себе нормально питаться: где больше всего (инфографика)
OLX изменяет правила публикации для некоторых категорий: какие объявления будут удаляться
Ryanair переходит на электронные талоны
120 тысяч пенсионеров-педагогов и медиков стоят стране столько же, сколько 4 тысячи судей — Гетманцев
Госстат: долги за коммунальные услуги выросли до 100 млрд грн