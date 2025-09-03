В Украине стартует подготовка к 12-летней школе — Finance.ua

В Украине стартует подготовка к 12-летней школе
В среднем образовании идет реформа Новой украинской школы. Следующий этап — введение старшей профильной школы, что окончательно закрепит переход к 12-летней системе обучения.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак.
Два года подготовки
С 1 сентября стартует экспериментальный проект с новыми программами, разработанными специально под 12-летний формат. Он продлится до сентября 2027 года.
Программы предусматривают два направления обучения — академическое и профессиональное. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования.
Почему это важно
- Евростандарт. Украина переходит к модели, уже действующей в Европе и США. Это позволит признавать украинские аттестаты за границей.
- Профильность в школе. Учащиеся будут выбирать направление, которое соответствует их способностям, например гуманитарное или естественное. Это позволит сосредоточиться на главном и не перегружать детей.
- Лучшая подготовка к университету. Старшая профильная школа поможет учащимся лучше подготовиться к выбранному вузу и уменьшит потребность в повторении школьных тем в первый год обучения. В перспективе это позволит сократить бакалавриат с 4 до 3 лет.
Профильное обучение будет внедряться как в академических, так и в профессиональных лицеях. В профессиональных, кроме полного среднего образования, учащиеся смогут получить еще и рабочую специальность.
С 2027 года 12-летняя школа станет реальностью по всей стране. К этому времени учащиеся, учителя и родители должны быть готовы к новому формату обучения.
Напомним, на этот год в государственном бюджете заложено более 103 миллиардов гривен на заработные платы учителей.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июля сообщил, что правительство разрабатывает широкий пакет помощи семьям с детьми, включающий медицинскую, социальную и образовательную составляющие. Так, вскоре в Украине появится новая единовременная денежная выплата в сумме 5000 грн для семей, чьи дети отправляются в первый класс в офлайн-формате. Программу назвали «Пакет школьника».
Данные о первоклассниках вносятся школами в модернизированную систему АИКОМ (Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента), которая синхронизируется с другими государственными реестрами. Именно АИКОМ подтверждает, что ребенок зачислен в 1 класс.
