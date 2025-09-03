В Украине стартует подготовка к 12-летней школе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине стартует подготовка к 12-летней школе

Личные финансы
28
В Украине стартует подготовка к 12-летней школе
В Украине стартует подготовка к 12-летней школе
В среднем образовании идет реформа Новой украинской школы. Следующий этап — введение старшей профильной школы, что окончательно закрепит переход к 12-летней системе обучения.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Бабак.

Два года подготовки

С 1 сентября стартует экспериментальный проект с новыми программами, разработанными специально под 12-летний формат. Он продлится до сентября 2027 года.
Программы предусматривают два направления обучения — академическое и профессиональное. Это первый шаг к внедрению нового Государственного стандарта профильного среднего образования.

Почему это важно

  1. Евростандарт. Украина переходит к модели, уже действующей в Европе и США. Это позволит признавать украинские аттестаты за границей.
  2. Профильность в школе. Учащиеся будут выбирать направление, которое соответствует их способностям, например гуманитарное или естественное. Это позволит сосредоточиться на главном и не перегружать детей.
  3. Лучшая подготовка к университету. Старшая профильная школа поможет учащимся лучше подготовиться к выбранному вузу и уменьшит потребность в повторении школьных тем в первый год обучения. В перспективе это позволит сократить бакалавриат с 4 до 3 лет.

Читайте также: Детские банковские карты: лучшие предложения от банков

Профильное обучение будет внедряться как в академических, так и в профессиональных лицеях. В профессиональных, кроме полного среднего образования, учащиеся смогут получить еще и рабочую специальность.
С 2027 года 12-летняя школа станет реальностью по всей стране. К этому времени учащиеся, учителя и родители должны быть готовы к новому формату обучения.
Напомним, на этот год в государственном бюджете заложено более 103 миллиардов гривен на заработные платы учителей.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 июля сообщил, что правительство разрабатывает широкий пакет помощи семьям с детьми, включающий медицинскую, социальную и образовательную составляющие. Так, вскоре в Украине появится новая единовременная денежная выплата в сумме 5000 грн для семей, чьи дети отправляются в первый класс в офлайн-формате. Программу назвали «Пакет школьника».
Данные о первоклассниках вносятся школами в модернизированную систему АИКОМ (Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента), которая синхронизируется с другими государственными реестрами. Именно АИКОМ подтверждает, что ребенок зачислен в 1 класс.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems