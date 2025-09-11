0 800 307 555
ру
Женщины в Украине овладевают «мужскими» профессиями: какая специальность самая популярная

Личные финансы
48
Женщины в Украине овладевают «мужскими» профессиями: какая специальность самая популярная
Женщины в Украине овладевают «мужскими» профессиями: какая специальность самая популярная
Экспериментальный проект службы занятости уже привлек 763 украинки к обучению по профессиям, традиционно считавшимся «мужскими».
Об этом сообщили в Государственной службе занятости Украины.
От работодателей, ожидающих пополнения своих команд новыми специалистами, уже поступило 405 заявлений.
«Обучение уже завершило 247 участниц, из них 212 успешно нашли работу. Еще 516 женщин продолжают учиться», — говорится в сообщении ГСЗУ.
Лидерами по количеству направлений женщин на обучение стали пять областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Винницкая и Ровенская. Чтобы воспользоваться услугой, женщина или работодатель могут подать заявку онлайн или обратиться в ближайший центр занятости.

Самые популярные профессии среди женщин

В тройку самых популярных профессий среди участников вошли:
  • верстальщица деревообрабатывающих станков — 248 заявок,
  • трактористка — 149,
  • оператор котельной — 161.
Спросом пользуются также профессии:
  • водитель погрузчика,
  • водитель троллейбуса,
  • слесарь-ремонтница.
Что известно о программе

Программа позволяет женщинам овладеть 31 профессией, которые относятся к категории традиционно мужских и пользуются высоким спросом среди работодателей.
Стоимость обучения покрывается службой занятости в пределах 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (до 30280 грн). Если стоимость курса превышает указанную сумму, разницу может покрыть работодатель или сама участница проекта.
Как подать заявку?
Онлайн
  1. Заполните онлайн форму на получение услуги.
  2. Заполненная заявка автоматически отправляется в соответствующий центр занятости.
  3. Ожидайте сообщение от карьерного советника о дальнейших шагах по указанному электронному адресу и контактному номеру телефона.
Оффлайн
Можно обратиться в ближайший центр занятости и получить личную консультацию по обучению и подать заявку.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
