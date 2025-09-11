Как восстановить свидетельство о регистрации авто для выезда за границу — инструкция Сегодня 08:02 — Личные финансы

Как восстановить свидетельство о регистрации авто для выезда за границу — инструкция

Во время путешествий могут случаться непредсказуемые ситуации. К примеру, потеря свидетельства о регистрации транспортного средства для выезда за границу. В этом случае документ можно восстановить в сервисном центре МВД.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как получить свидетельство после потери

Лицо, на чье имя было выдано свидетельство, должно обратиться в тот сервисный центр МВД, где его получало. Сделать это нужно в течение 10 дней после возвращения из-за границы.

Перед этим необходимо произвести предварительную запись в системе Э-Записи или через App Store Google Play и выбрать услугу «регистрационные действия с транспортными средствами».

Также регистрация на получение услуг доступна в терминале, расположенном непосредственно в территориальных подразделениях.

При себе нужно иметь:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).

В сервисном центре необходимо сообщить об утере документа и написать заявление. После этого возвращается свидетельство о регистрации транспортного средства, подтверждающее право собственности.

Как оформляется свидетельство для выезда за границу

Такое свидетельство выдается по заявлению собственника или на основании документа, подтверждающего право пользования транспортным средством.

Для получения необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД со следующими документами:

паспорт или ID-карта с выпиской о месте жительства;

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

доверенность (если действует представитель).

Владелец авто подписывает заявление о разрешении использования его автомобиля другим лицом. Этому лицу выдается свидетельство для выезда за границу, а оригинальное свидетельство о регистрации транспортного средства владельца остается на хранении в сервисном центре МВД.

Напомним, свидетельства о регистрации транспортного средства бывают двух видов : о подтверждении права собственности и для выезда за границу. Оба выдаются на единых бланках, но имеют отличия.

Если вы планируете поездку за рулем чужого авто, необходимо получить свидетельство для выезда за границу. Оно дает временное право пользования автомобилем и позволяет пересекать границу. Если путешествие планирует владелец на своем автомобиле, оформлять свидетельство о регистрации для выезда за границу не требуется.

