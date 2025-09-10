Кто может трудоустроиться без трудовой книжки

0 800 307 555
Согласно Кодексу законов о труде, при заключении трудового договора гражданин обязан подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц. В определенных случаях также требуются документы об образовании, состоянии здоровья или военно-учетный документ.
Об этом пишет Kadroland.

Кто может не подавать трудовую книжку

Трудовую книжку не нужно предоставлять, если:
  • работник устраивается на работу в первый раз;
  • работник потерял трудовую книжку;
  • доступ к трудовой книжке отсутствует из-за чрезвычайной ситуации, предусмотренной Кодексом гражданской защиты Украины, или трудовая книжка осталась на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий.
Работникам, потерявшим трудовую книжку или не имеющим к ней доступа, выдают дубликат трудовой книжки.
Без трудовой книжки на работу принимают только тех, кто трудоустраивается впервые. Во всех остальных случаях вместо бумажной трудовой книжки можно предоставить данные из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Напомним, по данным Опендатабот, 1983 компании имели задолженность по зарплате перед работниками. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, еще до трудоустройства можно проверить работодателя через открытые источники. Общую информацию о юридических лицах (нужно знать наименование компании или номер ЕГРПОУ) и физических лиц-предпринимателей (по имени ФЛП) можно узнать через сервисы YouControl и Опендатабот.
С 1 января 2026 г. в Украине существенно изменится подход к трудоустройству людей с инвалидностью. Будет больше возможностей для интеграции и адаптации на рынке труда. Также будут стимулы для работодателей активнее трудоустраивать людей с инвалидностью.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
