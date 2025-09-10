В Украине упростили получение прав категории СЕ Сегодня 18:10 — Личные финансы

В Украине упростили получение прав категории СЕ

Кабинет Министров принял решение, позволяющее получить водительское удостоверение категории СЕ без обязательного годового стажа управления грузовиком категории С. Нововведение будет действовать на период военного положения.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Удостоверение категории СЕ дает право управлять грузовиками с большим прицепом или полуприцепом.

Несмотря на изменения, все остальные условия остаются в силе:

обязательное обучение;

сдача экзаменов;

подтверждение медицинской пригодности.

Почему это важно

В Украине ощутимый дефицит водителей этой категории. По оценкам, до 30% грузовых автомобилей простаивают именно из-за нехватки кадров. Это создает опасности для логистики, оборонного сектора и экономики.

Напомним, недавно в Украине установили новые нормы по сдаче экзаменов на водительское удостоверение — они касаются как технического оборудования для контроля за экзаменами, так и условий повторной сдачи практического теста. Это должно помочь побороть коррупцию и усилить контроль качества подготовки водителей.

Читайте также Украинцы могут бесплатно восстановить водительское удостоверение и техпаспорт

Одним из главных элементов нововведений стала полная видеофиксация практического экзамена. Все автомобили, на которых проводятся тесты, будут оборудованы техническими средствами, которые будут записывать весь процесс.

С усилением контроля за сдачей экзаменов в сервисных центрах МВД будущие водители получат больше возможностей, чтобы обжаловать решение экзаменатора.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.