12 вакансий без опыта работы с зарплатой до 120 тыс. грн

Современный рынок труда открыт для тех, кто готов работать и быстро учиться. А высокая зарплата часто является главным стимулом, чтобы двигаться вперед.

Даже без опыта можно получить работу, которая оценивает ваши усилия по достоинству. Специалисты Work.ua отобрали проверенные предложения, где работодатели не требуют опыта, а предлагают немалое вознаграждение.

1. Разнорабочий на кровлю

Житомир, 35 000−40 000 грн

«Укргидроизол» ищут разнорабочего , который будет монтировать водосточные системы и другие элементы, ремонтировать примыкание к парапетам. Компания предлагает официальное трудоустройство, возможность профессионального роста и работу yf интересных объектах.

Чтобы откликнуться на вакансию, достаточно быть ответственным, внимательным и пунктуальным, а остальным обязанностям можно научиться уже на рабочем месте.

2. Менеджер по продажам в шоурум

Киев, 33 000−40 000 грн

Компания Smartrobot.ua занимается продажей роботов для дома. Работодатель ищет активного и коммуникабельного менеджера , который будет оформлять заказ из входящих каналов, готовить его к доставке и работать с CRM-системами. Зарплата формируется из ставки + процент от продаж.

Проактивный, коммуникабельный работник, стремящийся к развитию — идеальный кандидат для этой вакансии. Если такие характеристики и являются вашими сильными сторонами, скорее откликайтесь.

3. Автослесарь, автомеханик, автосервисный рабочий, специалист по ремонту авто

Запорожье, 40 000−60 000 грн

Компания, специализирующаяся на малом коммерческом транспорте, ищет специалиста по ремонту авто . В обязанности будет входить замена узлов и агрегатов, ремонт подвесок в автомобиле.

Рабочее помещение оборудовано душем, столовой и стиральной машиной.

4. Прораб, руководитель объектов

Черновцы, 40 000−120 000 грн

Компании Dekor Showroom требуется менеджер проектов со знаниями строительных технологий. Основной функционал на этом посту — управлять проектами ремонта квартир от начала до конца. Чтобы грамотно распоряжаться ресурсами, кандидат должен обладать минимальными знаниями и способностями к строительству.

Зарплата зависит от количества проектов. Некоторые из них могут быть не в Черновцах, поэтому эта работа подойдет тем, кто не против путешествий по Украине.

5. Мастер маникюра и педикюра

Святопетровское, 30 000−50 000 грн

В салон красоты Vi.Vi.Korotkova ищут мастера ногтевого сервиса , который начинает свой путь в бьюте сфере. В обязанностях — предоставление полного спектра услуг по маникюру и педикюру, исполнение дизайнов и соблюдение стандартов гигиены. Команда ожидает ответственного, дружелюбного, осторожного в работе и пунктуального кандидата.

Работодатель гарантирует стабильную запись клиентов, современное оборудование, повышение квалификации за счет салона и корпоративные бонусы: бесплатные бьюти услуги и возможность взять выходной для ухода за собой.

6. Продавец-стилист

Львов, 25 000−40 000 грн

Шоурум Scandal concept store в поиске стилиста , который сможет научиться предоставлять качественный сервис клиентам, будет следить за чистотой на рабочем месте и проводить инвентаризацию. Требования к кандидату просты: желание развиваться в сфере моды, аккуратность, ухоженность и коммуникабельность.

Компания предлагает официальное трудоустройство, карьерный рост и разнообразие одежды. Бесплатные поездки, вещи и процедуры в SPA-салоне входят в бонусную систему.

7. Пекарь

Ворзель, 30 800−43 800 грн

Fozzy Group ждет пекаря в своей команде. Кандидат будет готовить сырье к производству, делать замес, формировать тесто и транспортировать полуфабрикаты между секциями производства. В компании ожидают, что соискатель будет иметь теоретические знания или навыки в работе с производственными линиями, но главное — чтобы на начальном этапе человек был ответственным, активным и инициативным.

Работодатель предоставляет официальное трудоустройство, гибкий график, скидки на собственное производство и возможности для карьерного роста.

8. Менеджер по продажам и партнерству со знанием английского

Дистанционно, 31 000−72 000 грн

Группа IT-компаний Fractlal в поисках менеджера по продажам в проект Ringostat — украинская AI-платформа телефонии. Основные требования к кандидату: выявлять потребности, работать с возражениями, быть проактивным, настойчивым и инициативным.

С трудоустройством в эту компанию соискатель сможет получить официальную зарплату + бонусы за достижение целей, гибкий график и компенсацию хобби.

9. Водитель-экспедитор по доставке воды

Каменское, 35 000−60 000 грн

«Наяда» — это фирма, которая занимается доставкой очищенной бутылированной воды. Им нужен сотрудник , который будет загружать и доставлять бутыли с водой по нужному адресу. Кандидат должен быть физически выносливым, порядочным и коммуникабельным.

Автомобиль для работы предоставляет компания.

10. Менеджер по продажам

Дистанционно, 50 000−120 000 грн

Choice31 — компания карьерного развития в digital, которая ищет менеджера по продажам . Важно, чтобы кандидат знал технику переговорного процесса, был способен к быстрому обучению и понимал сферы digital и IT. В обязанности входит выполнение собственного плана продаж, контроль его выполнения, своевременная обработка лидов и регулярное самосовершенствование в работе.

Работодатель предлагает ставку и процент от продаж, гибкий график, услуги корпоративного психолога и внутренние скидки на различные услуги.

11. Продавец-консультант мобильных телефонов и аксессуаров

Киев, 50 000−80 000 грн

Магазин техники Mobile Trend ищет кандидата на должность продавца-консультанта . Главная задача — предоставлять качественный сервис и консультации по мобильным устройствам, интересовать клиентов товарами и услугами.

С первого дня работодатель оплачивает обучение, предлагает корпоративные цены на товары и инициирует карьерный рост до должностей высшего уровня.

12. Менеджер по продажам в интернет-магазине

Дистанционно, 30 000−50 000 грн

На этот пост приглашают соискателя , который будет принимать входящие звонки, обрабатывать заявки с сайта, вести переговоры и сопровождать весь процесс покупки. «Маркет Мебели» официально трудоустраивает, адаптирует новичков и предлагает прозрачную систему мотивации. Компания способствует карьерному росту, поэтому проявите инициативу, если хотите еще больше.

Напомним, что средняя зарплата в Украине на сентябрь 2025 года составляет 25 тыс. грн. В то же время, по данным Госстата, этот показатель превысил 26 тыс. грн еще в июле этого года.

информация и телекоммуникации — в среднем 67 222 грн;

финансовая и страховая деятельность — 55 994 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 34 068 грн.

