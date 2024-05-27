Як контролюють складання іспитів «на права» в сервісних центрах МВС — Finance.ua

Як контролюють складання іспитів «на права» в сервісних центрах МВС Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Як контролюють складання іспитів «на права» в сервісних центрах МВС

З посиленням контролю над складанням іспитів у сервісних центрах МВС майбутні водії отримають більше можливостей, аби оскаржити рішення екзаменатора.

Про це розповів заступник начальника управління організації реєстраційної діяльності та допуску водіїв до керування транспортними засобами Головного сервісного центру МВС Павло Єфіменко в ефірі програми «Суспільне. Студія».

Як проходить практичний іспит

Автівки сервісних центрів МВС для складання практичних іспитів обладнані чотирма камерами спостереження з фіксацією звуку в салоні, трекером та фіксацією дорожньої обстановки попереду і позаду.

Камери в салоні фіксують положення рук, ніг та обличчя кандидата у водії, рук, ніг та обличчя екзаменатора сервісного центру МВС.

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«Відео з кожного іспиту зберігається на сервері. У випадку, якщо особа не задоволена результатом практичного іспиту, вона може його оскаржити, — розповів Павло Єфіменко. — Упродовж 10 днів після іспитів можна звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходила екзаменація».

Також протягом 30 днів можна отримати копії відеозапису іспиту для оскарження рішення екзаменатора.

Крім того, це відео в рандомному порядку переглядають спеціалісти та здійснюють моніторинг.

Перевірка теоретичних знань

Єфіменко також розповів, як облаштовані екзаменаційні класи для перевірки теоретичних знань. Зокрема, йдеться про системи перехресної відеофіксації із записом звуку та системи блокування віддаленого доступу.

На кожному автоматизованому робочому місці в екзаменаційному класі встановлена підсистема Face ID. Перед початком іспиту кандидат у водії має пройти процедуру ідентифікації та сфотографуватися у сервісному центрі МВС.

Під час проходження тестів програма автоматично проводить перевірку особи по фото.

Довідка Finance.ua:

минулого року в системі сервісних центрів МВС був впроваджений проєкт «Прозорий іспит». Він передбачає створення так званих екзаменаційних хабів, в яких забезпечується посилений контроль за процесом складання іспитів;



щоб скласти теоретичний іспит, не обов’язково проходити навчання в автошколі. До теоретичного іспиту можна підготуватися самостійно. Для складання теоретичного іспиту необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше — іспит не складено. Наступна спроба буде можлива не раніше, ніж через 10 днів.

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