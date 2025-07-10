З 2026 року в Україні діятимуть нові умови працевлаштування для людей з інвалідністю — Finance.ua

З 2026 року в Україні діятимуть нові умови працевлаштування для людей з інвалідністю Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

З 2026 року в Україні діятимуть нові умови працевлаштування для людей з інвалідністю

З 1 січня 2026 року в Україні суттєво зміниться підхід до працевлаштування людей з інвалідністю.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Володимир Василенко в ефірі телемарафону.

«Буде більше можливостей для інтеграції та адаптації на ринку праці. Також будуть стимули для роботодавців активніше працевлаштовувати людей з інвалідністю», — заявив Василенко.

Що зміниться для людей з інвалідністю та роботодавців:

запроваджується квота 4% на працевлаштування людей з інвалідністю — як для приватного, так і для державного сектору;

скасовуються застарілі заборони на види робіт — дозволено працевлаштування на ту діяльність, яка не шкодить здоров’ю або безпеці людини з інвалідністю та оточуючим;

запроваджується соціальний супровід при працевлаштуванні — як для самої людини з інвалідністю, так і для роботодавця;

новий підхід до виконання квоти: стимулювання замість штрафів, можливість компенсувати часткову зайнятість або створити доступне робоче місце.

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«В Україні лише 16% людей з інвалідністю працевлаштовано, у країнах ЄС цей показник набагато вищий — від 50 до 70%. Ми змінюємо цей підхід. Водночас, нашою метою є не формальне виконання квот, а реальна якісна зайнятість. Люди з інвалідністю мають жити гідно, з можливістю працювати та бути частиною економіки країни», — розповів він.

Нагадаємо, з початку року понад 20 тисяч осіб з інвалідністю скористалися послугами Державної служби зайнятості. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше людей з інвалідністю влаштували на Житомирщині та Львівщині. Чисельність осіб з інвалідністю, які отримали статус безробітного з початку цього року, склала 18,4 тисячі людей, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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