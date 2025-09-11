0 800 307 555
Сколько зарабатывают учителя начальных классов в 2025 году

В Украине ощущается дефицит педагогических кадров в школах, в частности из-за невысоких зарплат. Как показывают подсчеты, учителя начальных классов получают гораздо меньше средней зарплаты по стране.

Сколько получают учителя 1−4 классов

Средняя заработная плата учителя начальных классов в Украине выросла на 6% в год и составляет 17 500 гривен в сентябре 2025 года (данные Work.ua).
Однако в реальности доход учителя 1 — 4 классов в зависимости от стажа работы, должностного оклада и доплат может быть значительно меньше.
  • Следует отметить, что в отличие от других педагогов, которые не могут иметь своего класса, учителя начальных классов являются классными руководителями и получают надбавку за классное руководство.
  • Ее размер определяет приказ Министерства образования «Об утверждении Инструкции о порядке расчета заработной платы работников образования». Прибавка составляет 20% от должностного оклада учителя.
Начисляют доплату за руководство на основе ставки, рассчитываемой по Единой тарифной сетке разрядов и коэффициентов оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. Также учитывают повышение должностного оклада.
Если же посчитать среднюю заработную плату учителя начальной школы для второй категории по тарифной сетке, с возможными доплатами, то сумма получается меньше расчетов портала по поиску работы.
  • Размер базового должностного оклада составит 6773 гривны;
  • Если учесть повышение на 10% по постановлению Кабмина № 22, сумма увеличится до 7 450 гривен.
  • Добавив доплату за классное руководство (20% от ставки, то есть 1354 гривны), получим 8795 гривен.
  • Плюсуем минимальную надбавку за выслугу лет (10%, или 677 гривен) — имеем 9472 гривны.
  • И, наконец, добавляем обязательную доплату за работу в неблагоприятных условиях, предусмотренную с 1 сентября — 2000 гривен.
В итоге зарплата составляет около 11 480 гривен.
Некоторые педагоги имеют право на доплату за проверку тетрадей (15% от должностного оклада) и надбавку за престижность труда (от 5% до 30%), но все определяется индивидуально.
Кроме того, заработная плата учителя начальных классов может значительно отличаться от места работы и права на другие доплаты.
Вместе с тем подсчеты показывают, что в среднем зарплата учителя 1 — 4 классов значительно меньше средней по Украине, которая в июле 2025 года, по данным Госстата, достигла 26 500 гривен.
Напомним, хотя должностные оклады педагогов остались пока без изменений, с 1 сентября 2025 выплаты все же выросли. В частности, надбавку за работу в сложных условиях повысили вдвое — с 1000 до 2000 гривен ежемесячно. Эта доплата гарантирована и не связана с успехами школы или индивидуальными результатами учителя.

Деньги
