Как получить компенсацию за контрактное обучение: все детали

Образование на контракте в университете, колледже или другом учреждении стало доступнее. Государство полностью покроет стоимость обучения за 2024/2025 год для детей ветеранов.

Такую инициативу реализует Министерство по делам ветеранов Украины в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины, Министерством цифровой трансформации Украины и Дія при экспертной поддержке «Проекта поддержки Дія», которое Программа развития ООН в Украине реализует при финансировании Швеции, сообщает Дія.

Как это сделать

Войдите в приложение Дія > Документы > сертификат образования.

Проверьте данные: ФИО, заведение, сумма, специальность.

Подтвердите согласие аосредством Дія.Підпис.

Вскоре получите уведомление о результате.

Подтвердите сертификат в Дія в течение 20 дней.

Куда придет пособие

Пособие поступит на счет учебного заведения, о чем вы получите уведомление в Дія. Далее обратитесь в бухгалтерию заведения для возврата своевременно уплаченных средств за обучение в течение 6 месяцев.

Кто получит образовательные сертификаты от государства

Более 13 000 студентов до 23 лет, которые учатся на 1−3 курсах бакалавриата [или 1 курсе магистратуры] и являются ребенком:

погибших защитников и защитниц Украины;

ветеранов с инвалидностью в результате войны;

участников боевых действий;

пропавших без вести при особых обстоятельствах;

пленных из-за вооруженной агрессии;

пострадавших участников революции достоинства.

Для успешной подачи проверьте, есть ли в вашем прилодении Дія:

ID-карта или биометрический паспорт, налоговый номер, данные об образовании и статусе ребенка ветерана на электронной базе [ЕГЭБО].

Сертификат еще не появился

Обратитесь в учебное заведение и предоставьте документ, подтверждающий статус ребенка ветерана. После внесения данных в ЕГЭБО сертификат появится в Дія.

Ваш билет к доступному образованию уже в приложении Дія. Клик-клик — и учитесь при поддержке государства.

«Университетское образование будет дорожать в будущем. Поскольку идет конкуренция между университетами внутри страны, но и с иностранными тоже. И в плане материально-технической базы, наличия международных лекторов, что лучше курс построен, то он дороже, поскольку он требует разных технических средств», — подчеркнул член правления Кредитвест Банка Сергей Ярошенко.

По его словам, университеты, в частности государственные, будут вынуждены вкладывать средства в свое развитие, а обучение станет дороже.

