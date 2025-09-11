Как получить компенсацию за контрактное обучение: все детали
Образование на контракте в университете, колледже или другом учреждении стало доступнее. Государство полностью покроет стоимость обучения за 2024/2025 год для детей ветеранов.
Такую инициативу реализует Министерство по делам ветеранов Украины в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины, Министерством цифровой трансформации Украины и Дія при экспертной поддержке «Проекта поддержки Дія», которое Программа развития ООН в Украине реализует при финансировании Швеции, сообщает Дія.
Как это сделать
- Войдите в приложение Дія > Документы > сертификат образования.
- Проверьте данные: ФИО, заведение, сумма, специальность.
- Подтвердите согласие аосредством Дія.Підпис.
Вскоре получите уведомление о результате.
Подтвердите сертификат в Дія в течение 20 дней.
Куда придет пособие
Пособие поступит на счет учебного заведения, о чем вы получите уведомление в Дія. Далее обратитесь в бухгалтерию заведения для возврата своевременно уплаченных средств за обучение в течение 6 месяцев.
Кто получит образовательные сертификаты от государства
Более 13 000 студентов до 23 лет, которые учатся на 1−3 курсах бакалавриата [или 1 курсе магистратуры] и являются ребенком:
- погибших защитников и защитниц Украины;
- ветеранов с инвалидностью в результате войны;
- участников боевых действий;
- пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- пленных из-за вооруженной агрессии;
- пострадавших участников революции достоинства.
Для успешной подачи проверьте, есть ли в вашем прилодении Дія:
ID-карта или биометрический паспорт, налоговый номер, данные об образовании и статусе ребенка ветерана на электронной базе [ЕГЭБО].
Сертификат еще не появился
Обратитесь в учебное заведение и предоставьте документ, подтверждающий статус ребенка ветерана. После внесения данных в ЕГЭБО сертификат появится в Дія.
Ваш билет к доступному образованию уже в приложении Дія. Клик-клик — и учитесь при поддержке государства.
Ранее говорилось, что банкиры прогнозируют рост стоимости университетских программ из-за конкуренции и необходимости модернизации высших учебных заведений.
«Университетское образование будет дорожать в будущем. Поскольку идет конкуренция между университетами внутри страны, но и с иностранными тоже. И в плане материально-технической базы, наличия международных лекторов, что лучше курс построен, то он дороже, поскольку он требует разных технических средств», — подчеркнул член правления Кредитвест Банка Сергей Ярошенко.
По его словам, университеты, в частности государственные, будут вынуждены вкладывать средства в свое развитие, а обучение станет дороже.
