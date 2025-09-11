0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить компенсацию за контрактное обучение: все детали

Личные финансы
14
Как получить компенсацию за контрактное обучение: все детали
Как получить компенсацию за контрактное обучение: все детали
Образование на контракте в университете, колледже или другом учреждении стало доступнее. Государство полностью покроет стоимость обучения за 2024/2025 год для детей ветеранов.
Такую инициативу реализует Министерство по делам ветеранов Украины в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины, Министерством цифровой трансформации Украины и Дія при экспертной поддержке «Проекта поддержки Дія», которое Программа развития ООН в Украине реализует при финансировании Швеции, сообщает Дія.
Читайте также

Как это сделать

  • Войдите в приложение Дія > Документы > сертификат образования.
  • Проверьте данные: ФИО, заведение, сумма, специальность.
  • Подтвердите согласие аосредством Дія.Підпис.
Вскоре получите уведомление о результате.
Подтвердите сертификат в Дія в течение 20 дней.
Куда придет пособие
Пособие поступит на счет учебного заведения, о чем вы получите уведомление в Дія. Далее обратитесь в бухгалтерию заведения для возврата своевременно уплаченных средств за обучение в течение 6 месяцев.

Кто получит образовательные сертификаты от государства

Более 13 000 студентов до 23 лет, которые учатся на 1−3 курсах бакалавриата [или 1 курсе магистратуры] и являются ребенком:
  • погибших защитников и защитниц Украины;
  • ветеранов с инвалидностью в результате войны;
  • участников боевых действий;
  • пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • пленных из-за вооруженной агрессии;
  • пострадавших участников революции достоинства.
Для успешной подачи проверьте, есть ли в вашем прилодении Дія:
ID-карта или биометрический паспорт, налоговый номер, данные об образовании и статусе ребенка ветерана на электронной базе [ЕГЭБО].
Сертификат еще не появился
Обратитесь в учебное заведение и предоставьте документ, подтверждающий статус ребенка ветерана. После внесения данных в ЕГЭБО сертификат появится в Дія.
Ваш билет к доступному образованию уже в приложении Дія. Клик-клик — и учитесь при поддержке государства.
Такую инициативу реализует Министерство по делам ветеранов Украины в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины, Министерством цифровой трансформации Украины и Дія при экспертной поддержке «Проекта поддержки Дія», которое Программа развития ООН в Украине реализует при финансировании Швеции.
Ранее говорилось, что банкиры прогнозируют рост стоимости университетских программ из-за конкуренции и необходимости модернизации высших учебных заведений.
«Университетское образование будет дорожать в будущем. Поскольку идет конкуренция между университетами внутри страны, но и с иностранными тоже. И в плане материально-технической базы, наличия международных лекторов, что лучше курс построен, то он дороже, поскольку он требует разных технических средств», — подчеркнул член правления Кредитвест Банка Сергей Ярошенко.
По его словам, университеты, в частности государственные, будут вынуждены вкладывать средства в свое развитие, а обучение станет дороже.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems