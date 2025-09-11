Где в Евросоюзе наибольший рост цен на сладкое
Из-за плохого урожая в Гане и Кот-д'Ивуаре, крупнейшем в мире производителе какао, цены на шоколад резко выросли во всем мире за последний год.
Польша заняла первое место, сообщив о росте на 39,1% по состоянию на май этого года по сравнению с предыдущим годом.
Об этом пишет Еuronews.
Согласно данным Евростата, в мае цены по всей Европе были в среднем на 21,1% выше, чем годом ранее.
Другие страны, сообщающие о заметном росте цен:
- Эстония (+37,9%),
- Литва (+36,5%),
- Латвия (+33,2%)
- Швеция (+28,0%)
- Финляндия (+26,0%).
Где меньше росли цены
Однако рост цен был менее существенным:
- в Люксембурге (+5,2%),
- Кипре (+9,0%),
- Италии (+12,0%),
- Мальте (+12,2%)
- Австрии (+13,4%).
В течение сезона 2023/2024 мировой рынок какао претерпел сокращение производства. Международная организация какао подсчитала, что производство сократилось примерно на 10% по сравнению с предыдущим сезоном.
Эксперты объясняют этот дефицит какао рядом проблем, таких как ненастье, в частности интенсивные осадки, за которыми следовали дольше обычного засушливые сезоны, изменение климата и распространение болезней на сельскохозяйственных культурах в Западной Африке.
Рыночные аналитики подсчитали, что дефицит поставок какао — разница между спросом потребителей и тем, что может предложить рынок — возрос до 478 000 метрических тонн в течение сезона 2023/2024, что является самым высоким дефицитом за 60 лет.
Рост цен на какао привел к беспрецедентной инфляции цен на шоколад, что в свою очередь оказывает давление на производителей шоколада как в Европейском Союзе, так и во всем мире, чтобы они получили прибыль.
Ранее писали, что кофе следует в свою самую длинную серию удорожания с 1980 года, поскольку рынок борется с постоянными проблемами с поставками в ключевых регионах. Об этом пишет Bloomberg. Основной фактор роста — дефицит в Бразилии, крупнейшем производителе арабики. Активные поставки в начале сезона привели к уменьшению запасов. У компании Comexim Ltda. прогнозируют сокращение производства арабики и робусты в 2025—2026 маркетинговом году.
Поделиться новостью
Также по теме
Где в Евросоюзе наибольший рост цен на сладкое
Сколько стоит час занятий с репетитором в Украине в 2025 году
Как получить компенсацию за контрактное обучение: все детали
Правительство обновило условия выплаты премий и надбавок учителям
60% топменеджеров планируют сменить работу в ближайший год: почему так — исследование
Налоговая обновила перечень добропорядочных налогоплательщиков