Где в Евросоюзе наибольший рост цен на сладкое

Из-за плохого урожая в Гане и Кот-д'Ивуаре, крупнейшем в мире производителе какао, цены на шоколад резко выросли во всем мире за последний год.

Польша заняла первое место, сообщив о росте на 39,1% по состоянию на май этого года по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным Евростата, в мае цены по всей Европе были в среднем на 21,1% выше, чем годом ранее.

Другие страны, сообщающие о заметном росте цен:

Эстония (+37,9%),

Литва (+36,5%),

Латвия (+33,2%)

Швеция (+28,0%)

Финляндия (+26,0%).

Где меньше росли цены

Однако рост цен был менее существенным:

в Люксембурге (+5,2%),

Кипре (+9,0%),

Италии (+12,0%),

Мальте (+12,2%)

Австрии (+13,4%).

В течение сезона 2023/2024 мировой рынок какао претерпел сокращение производства. Международная организация какао подсчитала, что производство сократилось примерно на 10% по сравнению с предыдущим сезоном.

Эксперты объясняют этот дефицит какао рядом проблем, таких как ненастье, в частности интенсивные осадки, за которыми следовали дольше обычного засушливые сезоны, изменение климата и распространение болезней на сельскохозяйственных культурах в Западной Африке.

Рыночные аналитики подсчитали, что дефицит поставок какао — разница между спросом потребителей и тем, что может предложить рынок — возрос до 478 000 метрических тонн в течение сезона 2023/2024, что является самым высоким дефицитом за 60 лет.

Рост цен на какао привел к беспрецедентной инфляции цен на шоколад, что в свою очередь оказывает давление на производителей шоколада как в Европейском Союзе, так и во всем мире, чтобы они получили прибыль.

Ранее писали, что кофе следует в свою самую длинную серию удорожания с 1980 года, поскольку рынок борется с постоянными проблемами с поставками в ключевых регионах. Об этом пишет Bloomberg. Основной фактор роста — дефицит в Бразилии, крупнейшем производителе арабики. Активные поставки в начале сезона привели к уменьшению запасов. У компании Comexim Ltda. прогнозируют сокращение производства арабики и робусты в 2025—2026 маркетинговом году.

