Могут ли ВПЛ получить субсидию на аренду комнаты: объяснение — Finance.ua
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Могут ли ВПЛ получить субсидию на аренду комнаты: объяснение

Личные финансы
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Могут ли ВПЛ получить субсидию на аренду комнаты: объяснение
Могут ли ВПЛ получить субсидию на аренду комнаты: объяснение
ВПЛ могут получить субсидию даже в случае аренды комнаты, а не только квартиры или дома.
О том, кто имеет право на выплату, какие документы нужны и как оформить все, рассказывает «Правительственный портал».

Кто может получить субсидию на аренду жилья

Субсидия доступна для внутренне перемещенных лиц:
  • выехали с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;
  • не имеют собственного жилья в условно безопасном регионе Украины;
  • не получают пособие на проживание для ВПЛ;
  • не проживают в доме, за которое уже предоставляется компенсация по программе «Убежище».
Также субсидия доступна детским домам семейного типа и приемным семьям, являющимся ВПЛ.

Как получить субсидию на аренду комнаты

Нужно указать фактическую площадь арендованной комнаты — субсидия будет рассчитана именно на нее.
Для того чтобы оформить субсидию на аренду комнаты, нужно предоставить следующие документы:
  • договор найма жилья (по установленной форме);
  • заявление на получение субсидии (по установленной форме);
  • при необходимости — документы, подтверждающие полномочия опекунов, попечителей, родителей-воспитателей;
  • дополнительные документы — при особых обстоятельствах (например, решение суда по алиментам, проживание ребенка с родителем и т. п.).
Уточняется, что документы предоставляют и владелец жилья, и ВПЛ, которое снимает это жилье.
Размер субсидии определяется индивидуально и зависит от количества членов семьи, уровня доходов, стоимости аренды в конкретном населенном пункте.
То есть сумма субсидии будет разной для сел, областных центров и городов.
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По материалам:
Finance.ua
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