Могут ли ВПЛ получить субсидию на аренду комнаты: объяснение — Finance.ua

Могут ли ВПЛ получить субсидию на аренду комнаты: объяснение Сегодня 17:12 — Личные финансы

Могут ли ВПЛ получить субсидию на аренду комнаты: объяснение

ВПЛ могут получить субсидию даже в случае аренды комнаты, а не только квартиры или дома.

О том, кто имеет право на выплату, какие документы нужны и как оформить все, рассказывает «Правительственный портал».

Кто может получить субсидию на аренду жилья

Субсидия доступна для внутренне перемещенных лиц:

выехали с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;

с временно оккупированных территорий или зон боевых действий; не имеют собственного жилья в условно безопасном регионе Украины;

собственного жилья в условно безопасном регионе Украины; не получают пособие на проживание для ВПЛ;

пособие на проживание для ВПЛ; не проживают в доме, за которое уже предоставляется компенсация по программе «Убежище».

Также субсидия доступна детским домам семейного типа и приемным семьям, являющимся ВПЛ.

Как получить субсидию на аренду комнаты

Нужно указать фактическую площадь арендованной комнаты — субсидия будет рассчитана именно на нее.

Для того чтобы оформить субсидию на аренду комнаты, нужно предоставить следующие документы:

договор найма жилья (по установленной форме);

заявление на получение субсидии (по установленной форме);

при необходимости — документы, подтверждающие полномочия опекунов, попечителей, родителей-воспитателей;

дополнительные документы — при особых обстоятельствах (например, решение суда по алиментам, проживание ребенка с родителем и т. п. ).

Уточняется, что документы предоставляют и владелец жилья, и ВПЛ, которое снимает это жилье.

Размер субсидии определяется индивидуально и зависит от количества членов семьи, уровня доходов, стоимости аренды в конкретном населенном пункте.

То есть сумма субсидии будет разной для сел, областных центров и городов.

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