Как изменились цены на квартиры в Польше — Finance.ua

Как изменились цены на квартиры в Польше Сегодня 18:05 — Недвижимость

Как изменились цены на квартиры в Польше

Согласно данным Национального банка Польши, в четвертом квартале 2024 года средняя цена квартиры на вторичном рынке в Варшаве упала более чем на 6% по сравнению с третьим кварталом.

В крупнейших польских городах, таких как Гданьск, Гдыня, Краков, Лодзь, Познань, Вроцлав рост цен был минимальным и составил 0,2%.

Об этом пишет Inpoland.net.pl

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Где снизились цены

В Белостоке, Быдгоще, Катовице, Кельце, Люблине, Ольштыне, Ополе, Жешуве, Щецине, Зеленой Гуре цены снизились на 1%.

Напомним, что в 4 квартале 2024 года аренда малых и средних квартир в Польше подорожала в среднем на 3,4−3,8%, а больших — на целых 6,4%.

Наибольший рост был зафиксирован в Быдгоще (16%), Торуне (13%) и Катовице (10%).

В большинстве городов Польши аренда все еще остается более дешевым вариантом. В Кракове выплата кредита на квартиру без собственного взноса на целых 67 процентов превышает арендную плату. Даже после потенциального снижения процентных ставок на 2 процентных пункта разница составит 35%. В среднем в 17 городах, где проводилось исследование, эта разница составляет 42%, а после понижения она все равно составит 15%.

Справка Finance.ua:

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Из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить иностранную помощь по программе USAID, крупнейшая в Польше база помощи беженцам из Украины Mapuj Pomoc ищет финансирование. Решение президента США Дональда Трампа приостановить иностранную помощь отразилось на многочисленных общественных организациях в Польше. На протяжении многих лет многие из них получали финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID) и Государственного департамента, поддерживающих меры, направленные на продвижение прав человека, равенства, демократии и независимых СМИ.

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