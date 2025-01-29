Что нужно знать о своих правах при аренде жилья в Польше — Finance.ua

Что нужно знать о своих правах при аренде жилья в Польше
С начала полномасштабного вторжения около миллиона украинцев проживают в Польше, поэтому вопрос аренды жилья стал особенно актуальным. Согласно официальным данным Управления по иностранцам, украинцы составляют наибольшую группу иностранцев, арендующих жилье в Польше.
Какие права имеют арендаторы в Польше и на что стоит обратить особое внимание — рассказали специалисты UaInKrakow.
Какие права имеют арендаторы в Польше
Польское законодательство должно защищать жителей и арендаторов от неприятных ситуаций, которые могут возникать при аренде жилья с обеих сторон. Но, как правило, нарушение прав чаще происходит со стороны владельца квартиры. Поэтому в Гражданском кодексе указаны все необходимые права, чтобы обеспечить комфортные условия проживания.
В Гражданском кодексе Польши (статьи 659−692) отмечено, что, независимо от гражданства, все арендаторы в Польше имеют одинаковые базовые права, а именно:
- право на пользование жильем,
- право на безопасные и надлежащие условия проживания,
- право на ремонт и техническое обслуживание,
- право на стабильность арендного договора,
- право на конфиденциальность,
- право на возврат залога,
- право на защиту от дискриминации,
- право на доступ к судебной защите.
Украинцы, легально находящиеся в стране, пользуются теми же правами, что и граждане Польши при аренде жилья.
Также для надлежащего обеспечения прав важно внимательно проверять договор аренды. Его составляют владельцы квартир, обычно с привлечением юристов, и согласовывают с арендаторами. Это особенно важно для всех, кто планирует долгосрочную аренду, включая иностранцев, студентов или семьи, которые ищут стабильность.
Следует помнить, что арендатор также имеет право корректировать и вносить новые пункты в договор. В случае если у арендатора есть конкретные потребности или замечания, их можно озвучить владельцу еще до подписания соглашения. К примеру, это могут быть условия ремонта, порядок оплаты коммунальных услуг или права на домашних животных.
«Если в договоре есть пункты, которые не устраивают арендатора, а собственник отказывается их менять, то арендатор не обязан подписывать такой документ. Это особенно важно для обеспечения прозрачности отношений и избегания потенциальных конфликтов в будущем», — подчеркивают специалисты.
Чтобы безопасно заключить договор аренды, в документ необходимо внести следующие основные пункты:
- Точную сумму ежемесячной аренды
- Размер залога (kaucja) — обычно не больше двухмесячной стоимости аренды.
- Список дополнительных платежей (коммунальные услуги, интернет
и т. д.).
- Способ и сроки оплаты.
Каковы обязанности арендодателя
В Законе о защите прав арендаторов указано, что собственник жилья обязан:
- Передать помещение в пригодном для проживания состоянии.
- Обеспечивать исправность и ремонт основных коммуникаций.
- Устранять серьезные неисправности, возникающие не по вине арендатора.
- Предоставлять квитанции о получении оплаты.
Согласно Закону о защите прав арендаторов, арендатор имеет право требовать:
- Заключения письменного договора аренды на польском языке (рекомендуется перевод на украинский язык).
- Предоставить копию договора на своем языке.
- Четкого определения всех условий аренды: срок, цена, условия разрыва контракта, правила проживания
и т. п.
- Регистрации договора в налоговой службе (Urząd skarbowy).
Куда обращаться в случае нарушения прав арендатора
В Польше права и обязанности арендаторов и арендодателей регулируются Гражданским кодексом и Законом о защите прав арендаторов. Если арендодатель нарушает права арендатора, жильцы могут:
- Подать жалобу в организации защиты прав потребителей и местную администрацию (Urząd miasta/gminy).
- Обратиться за юридической помощью к украинским или любым другим организациям в Польше.
- Подать иск на арендодателя в суд.
Чтобы избежать нарушения прав и неприятных ситуаций, при подписании соглашения об аренде жилья рекомендовано:
- Составить акт приема-передачи жилья с описанием его состояния.
- Провести фотофиксацию имеющихся повреждений перед заселением.
- Проверить наличие всех необходимых документов у арендодателя.
- Избегать предоплат без подписания договора.
В каких случаях владелец имеет право досрочно расторгнуть договор аренды
Закон четко регламентирует ситуации, при которых владелец может прекратить договор аренды до его окончания:
- Неуплата арендной платы более двух месяцев.
- Использование жилья не по назначению или нарушение условий договора.
- Нанесение вреда имуществу или самому помещению.
- Нарушение общественного порядка.
- Передача жилья в субаренду без согласия собственника.
- Необходимость сноса здания или проведения капитального ремонта.
При каких условиях арендаторы не могут выселять
Согласно Закону о защите прав арендаторов, суд не может принять решение о выселении некоторых категорий населения без обеспечения их социальным жильем, которое должны предоставить местные власти.
К категориям, не подлежащим выселению, относятся:
- беременная женщина.
- несовершеннолетние.
- люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.
- пенсионеры, получающие социальную помощь по инвалидности.
- безработные.
- лица, определенные решением местного правительства.
Суд может отложить выселение, пока семья не получит предложение о предоставлении социального жилья. Однако время ожидания такого жилья неопределенное, поэтому арендаторы имеют право оставаться в квартире до решения вопроса. Поэтому владельцы жилья обычно пытаются решить такие ситуации мирно, находя компромисс с арендаторами.
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