Что нужно знать о своих правах при аренде жилья в Польше — Finance.ua

Что нужно знать о своих правах при аренде жилья в Польше Сегодня 19:35 — Личные финансы

Что нужно знать о своих правах при аренде жилья в Польше

С начала полномасштабного вторжения около миллиона украинцев проживают в Польше, поэтому вопрос аренды жилья стал особенно актуальным. Согласно официальным данным Управления по иностранцам, украинцы составляют наибольшую группу иностранцев, арендующих жилье в Польше.

Какие права имеют арендаторы в Польше и на что стоит обратить особое внимание — рассказали специалисты UaInKrakow

Какие права имеют арендаторы в Польше

Польское законодательство должно защищать жителей и арендаторов от неприятных ситуаций, которые могут возникать при аренде жилья с обеих сторон. Но, как правило, нарушение прав чаще происходит со стороны владельца квартиры. Поэтому в Гражданском кодексе указаны все необходимые права, чтобы обеспечить комфортные условия проживания.

все арендаторы в Польше имеют одинаковые базовые права, а именно: Гражданском кодексе Польши (статьи 659−692) отмечено, что, независимо от гражданства,

право на пользование жильем,

право на безопасные и надлежащие условия проживания,

право на ремонт и техническое обслуживание,

право на стабильность арендного договора,

право на конфиденциальность,

право на возврат залога,

право на защиту от дискриминации,

право на доступ к судебной защите.

Украинцы, легально находящиеся в стране, пользуются теми же правами, что и граждане Польши при аренде жилья.

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Также для надлежащего обеспечения прав важно внимательно проверять договор аренды. Его составляют владельцы квартир, обычно с привлечением юристов, и согласовывают с арендаторами. Это особенно важно для всех, кто планирует долгосрочную аренду, включая иностранцев, студентов или семьи, которые ищут стабильность.

Следует помнить, что арендатор также имеет право корректировать и вносить новые пункты в договор. В случае если у арендатора есть конкретные потребности или замечания, их можно озвучить владельцу еще до подписания соглашения. К примеру, это могут быть условия ремонта, порядок оплаты коммунальных услуг или права на домашних животных.

«Если в договоре есть пункты, которые не устраивают арендатора, а собственник отказывается их менять, то арендатор не обязан подписывать такой документ. Это особенно важно для обеспечения прозрачности отношений и избегания потенциальных конфликтов в будущем», — подчеркивают специалисты.

Чтобы безопасно заключить договор аренды, в документ необходимо внести следующие основные пункты:

Точную сумму ежемесячной аренды

Размер залога (kaucja) — обычно не больше двухмесячной стоимости аренды.

Список дополнительных платежей (коммунальные услуги, интернет и т. д. ).

). Способ и сроки оплаты.

Каковы обязанности арендодателя

Законе о защите прав арендаторов указано, что собственник жилья обязан:

Передать помещение в пригодном для проживания состоянии.

Обеспечивать исправность и ремонт основных коммуникаций.

Устранять серьезные неисправности, возникающие не по вине арендатора.

Предоставлять квитанции о получении оплаты.

Согласно Закону о защите прав арендаторов, арендатор имеет право требовать:

Заключения письменного договора аренды на польском языке (рекомендуется перевод на украинский язык).

Предоставить копию договора на своем языке.

Четкого определения всех условий аренды: срок, цена, условия разрыва контракта, правила проживания и т. п.

Регистрации договора в налоговой службе (Urząd skarbowy).

Куда обращаться в случае нарушения прав арендатора

В Польше права и обязанности арендаторов и арендодателей регулируются Гражданским кодексом и Законом о защите прав арендаторов. Если арендодатель нарушает права арендатора, жильцы могут:

Подать жалобу в организации защиты прав потребителей и местную администрацию (Urząd miasta/gminy).

Обратиться за юридической помощью к украинским или любым другим организациям в Польше.

Подать иск на арендодателя в суд.

Чтобы избежать нарушения прав и неприятных ситуаций, при подписании соглашения об аренде жилья рекомендовано:

Составить акт приема-передачи жилья с описанием его состояния.

Провести фотофиксацию имеющихся повреждений перед заселением.

Проверить наличие всех необходимых документов у арендодателя.

Избегать предоплат без подписания договора.

В каких случаях владелец имеет право досрочно расторгнуть договор аренды

Закон четко регламентирует ситуации, при которых владелец может прекратить договор аренды до его окончания:

Неуплата арендной платы более двух месяцев.

Использование жилья не по назначению или нарушение условий договора.

Нанесение вреда имуществу или самому помещению.

Нарушение общественного порядка.

Передача жилья в субаренду без согласия собственника.

Необходимость сноса здания или проведения капитального ремонта.

При каких условиях арендаторы не могут выселять

Согласно Закону о защите прав арендаторов, суд не может принять решение о выселении некоторых категорий населения без обеспечения их социальным жильем, которое должны предоставить местные власти.

К категориям, не подлежащим выселению, относятся:

беременная женщина.

несовершеннолетние.

люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

пенсионеры, получающие социальную помощь по инвалидности.

безработные.

лица, определенные решением местного правительства.

Суд может отложить выселение, пока семья не получит предложение о предоставлении социального жилья. Однако время ожидания такого жилья неопределенное, поэтому арендаторы имеют право оставаться в квартире до решения вопроса. Поэтому владельцы жилья обычно пытаются решить такие ситуации мирно, находя компромисс с арендаторами.

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