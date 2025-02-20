Какая средняя зарплата в Польше: данные за январь — Finance.ua

Какая средняя зарплата в Польше: данные за январь Сегодня 20:00 — Личные финансы

Какая средняя зарплата в Польше: данные за январь

Главное управление статистики Польши (GUS) сообщило, что заработная плата на предприятиях в январе выросла на 9,2% в годовом исчислении.

Ранее экономисты прогнозировали более высокий прирост, такой рост покрывает инфляцию. Об этом пишет inpoland.net.p.

Читайте также Сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше в 2025 году

Средняя месячная заработная плата в секторе предприятий (кроме заведений, где работает менее 10 работников) в январе составила 8482,47 злотых брутто.

Это на 339 злотых меньше, чем месяцем ранее. Такая ситуация сложилась потому, что именно в декабре предприятия обычно выплачивают годовые и рождественские премии.

Экономисты отмечают, что реальная заработная плата выросла на 3,7%, то есть рост зарплаты выше, чем инфляция. Это самый низкий рост реальной зарплаты с декабря 2023 года.

Читайте также Когда украинские беженцы в Польше лишатся права на 800 Плюс

Как рассчитывается зарплата

Средняя зарплата составила 8482 злотых брутто. Это означает, что работодатель потратил на работника 10 220 злотых, но на руки работник получил 6113 злотых.

Сумма на обязательное социальное страхование и налог на прибыль (обязательные государственные сборы) составляет в среднем около 40% от зарплаты — 4 107 злотых.

Читайте также Какая реальная зарплата в Польше: где самые большие заработки

Ранее мы писали , по данным Главного статистического управления Польши GUS, самая высокая медианная зарплата была в Варшаве — более 8900 злотых. Высокие показатели также отмечены в Кракове (7991 злотых) и в Познани (7248 злотых).

Самые низкие заработки отметили в Варминско-Мазурском воеводстве.

Справка Finance.ua:

В первой половине 2024 года каждый десятый бизнес в Польше также был открыт украинцами. Кроме того, 77% только что зарегистрированных иностранцами предприятий в стране были открыты украинцами.

За январь украинцы зарегистрировали в Польше 2616 ФЛП, за февраль — 2696, за март — 2628, за апрель — 2505, за май — 2344, за июнь — 2448.

Украинские индивидуальные предприятия, созданные в первом полугодии 2024 года, работают преимущественно в таких отраслях как строительство (23%), информация и коммуникации (19%) и другие виды деятельности в сфере услуг (12%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.