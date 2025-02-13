Когда украинские беженцы в Польше лишатся права на 800 Плюс — Finance.ua

Когда украинские беженцы в Польше лишатся права на 800 Плюс Сегодня 14:26 — Личные финансы

Когда украинские беженцы в Польше лишатся права на 800 Плюс

акт имеет срок действия, поэтому вместе с окончанием действия этого документа будут прекращены, в частности, социальные выплаты. Об этом пишет В Польше развернулась активная дискуссия среди политиков и общественных деятелей по поводу выплаты 800 плюс. Так, министр семьи, труда и социальной политики Польши Агнешка Дземьянович-Бонк отметила, что украинские беженцы имеют право на 800 Плюс, которое закреплено в спецзаконе. Этот нормативныйпоэтому вместе с окончанием действия этого документа будут прекращены, в частности, социальные выплаты. Об этом пишет inpoland.net.pl.

Чиновница весьма критично относится к заявлениям политиков, которые хотят увязать выплату 800 Плюс с обязанностью для украинских беженцев работать и платить налоги в Польше.

Она убеждена, что это пособие сугубо для ребенка, и не имеет целью подталкивать родителей к трудоустройству. Дземьянович-Бонк пояснила, что для поддержки профессиональной деятельности родителей существуют другие социальные программы, в том числе несколько направлений программы Aktywny Rodzic.

Министр подчеркнула, что в Польше почти 80% украинских беженцев работают, что является самым большим показателем в Европе. Остальные 20%, скорее всего, не работают, потому что ухаживают за близкими людьми (детьми с особыми потребностями или пожилыми родителями).

Но оказывается, что дискуссия о возможности отменить пособие безработным украинцам может быть бесполезной. В эфире Radio Trójka министр труда заявил, что 800 Плюс для украинцев — лишь временное решение, поскольку деньги по этой программе им полагаются только на основании спецзакона.

«У этого акта есть срок действия. Он просто закончится через год, он перестанет действовать», — объяснила Дземьянович-Бонк.

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По ее словам, если кто-то из украинцев решит остаться в Польше, то, как и всем другим иностранцам, им нужно будет подать заявление на получение соответствующего статуса (легализовать пребывание) и оформлять 800 Плюс на тех основаниях, как это делают другие иностранцы.

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