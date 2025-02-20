Сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше в 2025 году — Finance.ua

Сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше в 2025 году Сегодня 12:14 — Личные финансы

Сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше в 2025 году

90 дней в каждом 180-дневном периоде. Об этом напоминает Украинцы, которые находятся в Польше в рамках безвизового режима, в 2025 году могут оставаться в стране доОб этом напоминает Inpoland.net.pl

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Как узнать

Чтобы точно отслеживать время пребывания, можно использовать специальный калькулятор на официальном сайте Шенгенской зоны, что помогает определить точное количество дней.

Однако для граждан Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года в связи с военными действиями, действует специальный статус временной защиты.

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Срок действия этого статуса продлен до 30 сентября 2025 года для тех, кто получил номер PESEL со значком UKR или имеет доступ к платформе Diia.pl.

Этот статус позволяет находиться на территории Польши без ограничений, с возможностью работать, учиться и пользоваться медицинскими услугами.

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Тем, кто хочет остаться в Польше после этой даты, придется подать заявление на получение временного разрешения на пребывание или специальной карты пребывания, которую можно получить через электронную платформу Управления по делам иностранцев Польши.

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