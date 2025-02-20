Сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше в 2025 году — Finance.ua

Сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше в 2025 году
Украинцы, которые находятся в Польше в рамках безвизового режима, в 2025 году могут оставаться в стране до 90 дней в каждом 180-дневном периоде. Об этом напоминает Inpoland.net.pl.
Читайте также
Как узнать
Чтобы точно отслеживать время пребывания, можно использовать специальный калькулятор на официальном сайте Шенгенской зоны, что помогает определить точное количество дней.
Однако для граждан Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года в связи с военными действиями, действует специальный статус временной защиты.
Срок действия этого статуса продлен до 30 сентября 2025 года для тех, кто получил номер PESEL со значком UKR или имеет доступ к платформе Diia.pl.
Этот статус позволяет находиться на территории Польши без ограничений, с возможностью работать, учиться и пользоваться медицинскими услугами.
Тем, кто хочет остаться в Польше после этой даты, придется подать заявление на получение временного разрешения на пребывание или специальной карты пребывания, которую можно получить через электронную платформу Управления по делам иностранцев Польши.
Заказать быстро медицинское страхование за границу
Поделиться новостью