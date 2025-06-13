Польща отримала на українськиих біженцях у 8 разів більше, ніж вклала в них (дослідження) — Finance.ua

Польща отримала на українськиих біженцях у 8 разів більше, ніж вклала в них (дослідження) Сьогодні 15:00

Польща отримала на українськиих біженцях у 8 разів більше, ніж вклала в них (дослідження)

У 2024 році чистий вплив українських біженців на ВВП Польщі склав 2,7%, а рівень зайнятості зріс з 61% до 69% лише за один рік.

Про це йдеться в дослідженні Deloitte.

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Українські біженці в Польщі додали майже 100 млрд злотих до ВВП у 2024 році.

Це у 8 разів більше, ніж Польща витратила на всю допомогу Україні за 3 роки війни.

Швидке відкриття Польщею свого ринку праці дозволило біженцям економічно інтегруватися та забезпечувати себе роботою.

Біженці зараз активно працюють як працівники, підприємці та споживачі, стимулюючи попит і підвищуючи продуктивність праці.

69% працездатних мають роботу — майже на рівні поляків (75%).

Вони не забрали робочі місця, а створили нові. Економіка не втратила — навпаки, зросла продуктивність, зросла зайнятість.

Скільки Польща витратила на допомогу українцям

2022 — €2,17 млрд + €2,53 млрд соцвиплат.

2023 — €1,84 млрд.

2024−2025 (I кв.) -€0,62 млрд.

Разом €7,2 млрд на внутрішню допомогу + €2,12 млрд на військову і гуманітарну — всього €9,32 млрд.

Це лише 12,3% від того, що українці принесли польській економіці. Польща отримала назад у 8 разів більше, ніж вклала.

ВВП, який українці створили в Польщі — більший, ніж уся допомога ЄС для України за 3 роки.

Виграш Польщі від присутності українців плюс €11,15 млрд понад те, що надала у вигляді допомоги.

Вплив на економку Польщі

Їхня присутність допомогла перевести економіку на вищий шлях зростання.

Дані чітко показують, що біженці є не просто одержувачами допомоги, а сприяють економічному зростанню.

Інклюзія біженців через поглиблені мовні курси для фахівців та послаблення професійних обмежень допомогла б певним групам увійти на ринок праці та створити вищу додану вартість.

це майже 1,65 млрд злотих. Також ми раніше повідомляли , найбільшими є надходження від громадян України щодо сплати податків у Польщі —

Нагадаємо, з 1 червня набувають чинності нові правила працевлаштування іноземців. Згідно з ними, повіти зможуть створювати списки професій, до яких буде призупинено допуск іноземців.

Так з червня старости повітів зможуть самостійно визначати перелік професій, за якими буде припинено працевлаштування іноземців. До списків можуть потрапити конкретні професії. Також є можливість повністю обмежити кількість виданих дозволів.

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