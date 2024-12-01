Большинство ІТ-специалистов против Дія. City (инфографика) — Finance.ua

Большинство ІТ-специалистов против Дія. City (инфографика) Сегодня 16:09 — Личные финансы

Большинство ІТ-специалистов против Дія. City (инфографика)

Не поддерживают спецрежим Минцифры Дія. City 58% опрошенных ІТ-специалистов, а 27% сказали, что поддерживают.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Dou.ua.

Еще почти 12% ответили, что не определились. В 2021 году, когда Дія. City только запускалось, процент неопределившихся был меньше (10%). 80% респондентов тогда высказались против спецрежима.

Инфографика: Dou.ua

Против

Больше всего респондентов в этой категории ответили, что не поддерживают спецрежим из-за нового налогового закона, который продемонстрировал несоблюдение 25-летних гарантий. Осталась также высокой доля тех, кто не доверяет Минцифры и государству (сейчас это 71%, а в 2021-м было 66%).

61% противников спецрежима не видят никаких положительных изменений за годы работы Дія.City. 58% беспокоятся, что из-за Дія. City могут отменить ФЛП и упрощенное налогообложение.

Половина тех, кто против проекта, не понимают, почему резидентство является критерием критичности предприятия и бронирования специалистов.

Инфографика: Dou.ua

Более половины (53%) респондентов в этой категории сказали, что не видят преимуществ в Дія. City (три года назад таких было 65%). 27% отметили бронирование как положительную черту, 14% надеются, что спецрежим привлечет известные ІТ-компании в Украине.

Инфографика: Dou.ua

За

75% среди респондентов-сторонников считают, что нужна альтернатива ФЛПам. Также 63% поддерживает Дія. City из-за бронирования ІТ-специалистов. 42% сторонников сказали, что меньше налоговая нагрузка на ІТ, которая все же действовала до налогового закона. 42% верят, что Дія. City поможет зайти в Украину R&D-центрам крупных компаний.

Инфографика: Dou.ua

55% респондентов, поддерживающих проект, выбрали налоговые изменения и несоблюдение 25-летних гарантий как основной недостаток Дія.City. 26% беспокоятся из-за зарегулированности ІТ-индустрии со стороны государства. 20% сторонников спецрежима не понимают, почему участие в Дія. City является критерием для признания критической важности предприятия и бронирования специалистов. 21% сторонников не видят ни одного недостатка и полностью удовлетворены Дія.City.

Инфографика: Dou.ua

Напоминаем, сегодня резиденты Дія. City платят за своих работников налоги на уровне ФЛП 3-й группы: 5% НДФЛ, ЕСВ — 22% минимальной зарплаты и 1,5% военного сбора. При доходе более 240 тыс. евро в год, весь доход выше этого лимита дополнительно облагается 18% НДФЛ.

Dou По материалам:

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