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Суд вернул государству 30 га земель обороны стоимостью 63,9 млн грн возле границы с беларусью

Казна и Политика
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В июне 2026 года заместитель Генерального прокурора обратился в Хозяйственный суд Ровенской области в интересах государства в лице Ровенской областной государственной (военной) администрации с иском к Заречненскому поссовету о возвращении земельного участка площадью 30 га.
Об этом пишет Генпрокуратура.

Суть дела

Установлено, что в 2019 году право коммунальной собственности на эту землю было зарегистрировано за Неньковицким сельским советом, правопреемником которого является Заречненский поселковый совет.
В то же время, участок полностью расположен в двухкилометровой пограничной полосе вдоль государственной границы с беларусью и относится к землям обороны, которые в соответствии с законодательством могут находиться исключительно в государственной собственности.
10 августа 2026 г. суд удовлетворил иск и вернул государству 30 га земель обороны стоимостью 63,9 млн грн.
Еще один земельный участок площадью 55,25 га стоимостью 77,4 млн грн возвращен государству по иску Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
Прокуроры установили, что в 2022 году право коммунальной собственности на эту землю, расположенную в пределах двухкилометровой пограничной полосы в Сарненском районе, было зарегистрировано незаконно. 11 августа 2026 года Хозяйственный суд Ровенской области удовлетворил иск и обязал Миляцкий сельский совет вернуть земельный участок государству в лице Ровенской облгосадминистрации.
Таким образом, по результатам рассмотрения двух исков прокуроров государству возвращено более 85 га земель обороны общей стоимостью более 141 млн. грн.
По материалам:
Finance.ua
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