Правительство ратифицировало Конвенцию между Украиной и Австралией об устранении двойного налогообложения Сегодня 15:23 — Казна и Политика

Правительство ратифицировало Конвенцию между Украиной и Австралией об устранении двойного налогообложения

Кабмин принял законопроект о ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Австралии об устранении двойного налогообложения по налогам на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избеганий и Протокол к ней, подписанных 16 октября 2025 года в Вашингтоне.

Об этом пишет Минфин

Законопроект будет представлен на рассмотрение Верховной Рады Украины повторно в связи с формированием нового состава Правительства. Ратификация является необходимым этапом для вступления Конвенции в силу.

Что это даст

Это поможет избегать случаев двойного налогообложения одного и того же дохода.

Для Украины это также станет важным шагом к усилению защиты интересов налогоплательщиков, повышению правовой определенности для бизнеса и развитию налогового сотрудничества с Австралией.

Конвенция определяет распределение прав налогообложения между Украиной и Австралией относительно доходов, получаемых резидентами одного государства из источников в другом, а также порядок их налогообложения. В частности, документ устанавливает предельные ставки налогообложения дивидендов, процентов и роялти в государстве источника в зависимости от вида дохода, статуса получателя и выполнения определенных условий.

Конвенция предусматривает следующие предельные ставки налогообложения:

дивидендов — 5% (если бенефициарным владельцем является компания, владеющая не менее 10% капитала компании, выплачивающей дивиденды) и 15% — в других случаях;

процентов — 5% для определенных Конвенцией финансовых учреждений и 10% - в других случаях;

роялти — 10%.

Применение этих ставок возможно при условии, что получатель дохода является его фактическим (бенефициарным) владельцем, является резидентом договорного государства и отвечает другим требованиям Конвенции, в частности, отсутствие злоупотреблений и соблюдение принципа основной цели (Principal Purpose Test).

Кроме того, по общему правилу, прибыль предприятия одного государства облагается налогом в другом государстве только при наличии постоянного представительства, а доходы от работы по найму, как правило, — в государстве, где такая работа фактически выполняется.

Конвенция предусматривает механизм устранения двойного налогообложения, положения об обмене налоговой информацией, помощи во взимании налогов и процедуры взаимного согласования.

Эти механизмы будут способствовать надлежащему применению налоговых правил, предотвращению уклонения от налогообложения и эффективному урегулированию вопросов, которые могут возникать при применении Конвенции.

Что это значит для бизнеса

Для бизнеса вступление в силу Конвенции будет означать более предсказуемые условия для трансграничных операций между Украиной и Австралией и понятные правила налогообложения прибыли, дивидендов, процентов, роялти и других доходов.

Для граждан

Конвенция обеспечит дополнительные гарантии защиты от двойного налогообложения доходов, связанных с работой, обучением, инвестициями, предпринимательской деятельностью, пенсионными выплатами или другими экономическими связями с Австралией.

Практическое значение, в частности, для украинцев, которые могут иметь налоговые обязательства одновременно в обоих государствах.

Конвенция будет способствовать развитию налогового сотрудничества между Украиной и Австралией, обеспечит большую правовую определенность для налогоплательщиков и создаст более благоприятные условия для развития экономического сотрудничества между государствами.

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