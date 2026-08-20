Львовская TechMagic купила CCTV Design Tool по оценке до $700 000 Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Львовская IT-компания TechMagic 19 августа объявила о приобретении B2B SaaS-платформы CCTV Design Tool, которой пользуются компании более чем в 75 странах мира. Стороны не раскрывают стоимость сделки, однако ее оценивают в $500 000−700 000.

Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на пресс-службу TechMagic.

CCTV Design Tool — браузерная платформа для проектирования систем видеонаблюдения, ориентированная, прежде всего, на инсталляторов и интеграторов соответствующего оборудования. По данным TechMagic, платными лицензиями сервиса пользуются более 2000 компаний.

Платформа позволяет создавать проекты систем видеонаблюдения, реально моделировать зоны покрытия камер и готовить коммерческие предложения для корпоративных заказчиков. Сервис работает по freemium-модели, при которой базовые возможности доступны бесплатно, а часть пользователей переходит на платные подписки.

TechMagic запускает Venture Builder

Приобретение CCTV Design Tool должно стать основой нового направления TechMagic — Venture Builder, в рамках которого компания планирует запускать и масштабировать собственные B2B SaaS-продукты.

«Мы сознательно решили купить прибыльный бизнес с проверенной бизнес-моделью и масштабировать его», — заявил соучредитель TechMagic Андрей Кузьмич.

Для развития приобретенного сервиса компания планирует использовать свою экспертизу в программной инженерии, искусственном интеллекте, дизайне и B2B-маркетинге. Среди приоритетов — расширение предложения для крупных корпоративных клиентов и развитие партнерств с производителями и поставщиками оборудования.

Для TechMagic это первое соглашение, в рамках которого компания приобрела глобальный продуктовый бизнес, а не сервисную IT-компанию.

Это четвертое M&A-соглашение TechMagic

TechMagic основали во Львове в 2014 году Олег Дац, Лидия Дац и Андрей Кузьмич. Компания занимается разработкой программного обеспечения полного цикла, работает с проектами в областях healthtech и fintech, а также специализируется на облачной инфраструктуре AWS, кибербезопасности и Salesforce-разработке.

Компания имеет центры разработки во Львове, Варшаве и Кракове.

Приобретение CCTV Design Tool стало четвертым M&A-соглашением в истории TechMagic. Ранее компания приобрела киевского аутсорсера Dynamo Development, а в 2025 году — польскую Salesforce-консалтинговую компанию Hitteps и сервисную компанию Diversido.

Нынешняя сделка стала первой для нового направления Venture Builder, с помощью которого TechMagic планирует развивать собственный портфель глобальных B2B SaaS-продуктов.

borgexpert По материалам:

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